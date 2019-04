Santos Ortiz: "Queríamos tener un gane así en casa"

El Águila desconoció al Sonsonate tras golearlo 5-0 en el estadio Juan Francisco Barraza y uno de los protagonistas fue el volante Santos Ortiz, quien generó peligro de manera constante sobre la cabaña cocotera.

Ortiz culminó una de sus mejores presentaciones con el Águila, el volante se vio incansable por la banda derecha, la zona más frágil del equipo de Rubén Da Silva en la tarde del sábado.

Para Ortiz, este resultado era deseado por la plantilla de jugadores, debido a que ellos buscaban darle un regalo a su afición ganando, gustando y goleando en el Juan Francisco Barraza.

"Contento por el resultado, por los goles que se metieron, por el rendimiento del equipo, es importante porque queríamos tener un gane así en casa, darle la confianza a la afición de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera", dijo Ortiz.

Además, sobre la gran actuación frente a los cocoteros, el volante se mostró contento de él y de todos su compañeros.

"Es mi fútbol, soy rápido en el mano a mano, es poco lo que pierdo, me tengo confianza, yo sé que siempre voy a ganar, esa es mi mentalidad con la que entro siempre, a veces me salen las cosas a veces no, hoy nos salió en un 100% o 90% de las jugadas y estoy contento porque le ayudamos al equipo", indicó.

Santos Ortiz también habló sobre el rival y dijo que el Águila sacó provecho del estado mental que vive en la actualidad el cuadro cocotero con el tema del descenso.

"Sabíamos que Sonsonate no se iba a venir a regalar, ellos tienen una buena plantilla, un buen técnico , teníamos que aprovechar la desconfianza que ellos traían, lo que están pasando en el torneo y nosotros aprovechar dentro de la cancha", analizó.

Para concluir, Ortiz señaló que ahora, el plantel tratará de olvidar este resultado y se enfocará en terminar de gran manera la fase regular.

"Falta lo más importante, llegar bien a los últimos partidos, eso va ser importante para lo que quiere este equipo, para lo que quiere la afición que es pelear por un campeonato".