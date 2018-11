Santos Ortiz: “Águila siempre ha sido perjudicado por el arbitraje”

Santos Ortiz es uno de los jugadores referentes del Águila, del cual es además su segundo capitán. Juega como volante ofensivo, pero tiene cualidades mixtas a la hora de atacar y defender que le han convertido en uno de los elementos infaltables en las alineaciones titulares.

El jugador migueleño charló con El Gráfico sobre sus aspiraciones colectivas e individuales, la selección nacional, el momento del Águila en el Apertura 2018 y detalles de su vida futbolística.

¿Qué significa para Santos Ortiz jugar en el Águila?

Me siento contento por estar en este equipo. Ya son cuatro años de jugar aquí y siempre luchamos por lograr el campeonato. En el tiempo que he estado no se ha logrado la ansiada corona 16, pero espero en Dios que sigamos trabajando y que en este torneo se nos de.

¿Le gustaría jugar en el extranjero?

Sí, ese es el sueño y la meta que uno se propone como todo jugador, buscar un mejor futuro, tener una mejor oportunidad. Claro primero hay que demostrar las cualidades futbolísticas donde estás y yo estoy feliz de jugar en un equipo grande. Si se da la oportunidad qué bueno, pero si no vamos a dar todo en el fútbol local.

¿Ha pensado alguna vez en terminar su carrera futbolística jugando en Águila?

Sí, uno se encariña con la gente y con el club. Estar en Águila te da una emoción bonita, al grado que no te quieres ir de aquí. Siempre he pensado que si las cosas salen bien y si no sucede ningún problema, seguiré aquí, tratando de dar siempre lo mejor de mí. No he pensado en irme a otro equipo nacional. De salir sería para jugar en el extranjero. Tendría que pensarlo muy bien para ir a otro equipo, pero a veces no solo depende de uno. Pero mientras me den la oportunidad quiero pertenecer a este club.

¿Considera que en el presente Apertura 2018 el Águila está para ser campeón?

Hemos mostrado buena cara y actitud en muchos partidos. Lastimosamente en la primera vuelta caímos en un bache, igual en la segunda, no se nos ha dado la oportunidad de estar en primer lugar, Alianza y Santa Tecla están arriba, pero estamos dando pelea por los primeros puestos y es importante estar ahí. Águila viene saliendo de un proceso muy difícil, donde las cosas eran complicadas y hoy está tratando de hacer las cosas bien, esperando que este Apertura 2018 sea el de nosotros. Con lo que hemos demostrado y con los jugadores que estamos, podemos ser campeones este torneo, si hacemos las cosas bien.

/FOTO: Nahum Cruz Loza

¿Le sorprendió el no ser convocado (el mes pasado) a la selección nacional para enfrentar el amistoso ante Brasil y el partido contra Monserrat?

Uno como jugador siempre sueña con pertenecer a la selección, ponerse la azul y blanco, independiente de cómo esté nuestro fútbol. Tenía la esperanza de ser tomado en cuenta, he tenido buen momento en este torneo y creí que era mi momento. En la mentalidad de cualquier aficionado o mía tenía que estar, pero no se ha dado la oportunidad. Considero que si sigo trabajando bien va a llegar la oportunidad.

Tengo que ser paciente, todo depende del trabajo que uno haga, pero sobre todo de la idea que el profesor tenga junto al cuerpo técnico de la selección. Por ahora haré las cosas bien aquí, para que la oportunidad llegue.

¿Le ha sido fácil acoplarse a la idea de juego del entrenador Carlos Romero?

Sí, estamos trabajando la parte psicológica y física para acoplarse a la idea del entrenador. Siempre hay errores que marcan los partidos, pero el torneo ha sido más bueno que malo y estamos mentalizados en seguir mejorando en esta instancia, para ser más fuertes en la siguiente fase.

Se ha hablado mucho del arbitraje en el Apertura 2018 y a ustedes les anularon dos goles en el juego ante Audaz...

Es complicado tocar este tema. La verdad que el arbitraje viene predispuesto a hacer su trabajo, pero se equivocan mucho en contra de nosotros y en favor del equipo que sea. Águila siempre ha sido perjudicado, pero esa no es excusa. Tenemos que seguir frente a eso. Que se mejore el arbitraje sería mucho mejor. En los últimos partidos hemos tratado la manera de no meternos con el arbitraje, hemos perdido en fechas importantes y es hora de retomar la senda del triunfo.

¿Ha habido llamado de atención después de las últimas derrotas?

Claro, cuando se pierden partidos seguidos y no se suma tienen que llamarte la atención para mejorar. Internamente el grupo de jugadores ha hablado de que tenemos que mejorar muchos aspectos, ser constantes y concentrarnos de principio a fin en cada partido. En los últimos juegos hemos tenido falta de gol.

En términos generales, hablando en cuanto al fútbol nacional y como jugador profesional, ¿qué le hace falta al fútbol salvadoreño para lograr una liga más competitiva?

Son muchos aspectos que hay que mejorar, porque este punto es extenso. Muchas personas lo ven como negocio, esa es su perspectiva, pero se necesita mejorar el arbitraje, mayor organización en la federación (FESFUT), invertir en las bases inferiores, ya que es el futuro de nuestro fútbol, mejorar los estadios... En lo último ya se está tomando cartas en el asunto, porque se están remodelando (los estadios) y eso es parte fundamental de que se viva un buen fútbol, para la comodidad de la gente que viene al estadio y para ver un buen espectáculo.