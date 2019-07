Santos Guzmán luego del doblete: “Es un sueño estar en el Águila”

Santos Guzmán se incorporó esta semana al Águila y ayer salió como titular en el partido ante El Vencedor y anotó doblete goleador que fue clave en el triunfo ante el benjamín de la liga mayor.



El jugador se mostró satisfecho por los goles y por el triunfo, destacó la aplicación de todo el equipo y el dinamismo en la volantía como factor clave para generar las opciones que fueron finalizadas con gol. “Le doy gracias a Dios por la oportunidad quem e dio de jugar en el Águila, besé el escudo (en la celebración del gol) porque de niño soñé con jugar en este equipo, se me cumplió, y qué más que debutar con dos goles, nada más que contento de estar en este equipo”.



“Hay un buen grupo, es importante porque hay buenos jugadores en la volantía que pueden dar buenos pases, yo como delantero las supe aprovechar, contento de estar en uno de los mejores del equipo”, añadió,



Para el artillero “supero aprovechar la oportunidad, el que lleva la palabra es el profesor carlos Romero, agradecido con él porque me trajo al equipo”.



Mientras que Joaquín Vergés, autor del tercer gol del partido, manifestó que “muy contento por el triunfo y por el gol, en el primer tiempo tuve un par de opciones y no las supe aprovechar, por ansioso, (pero) por suerte se me dio el gol al final (el gol)”.



El charrúa se mostró “satisfecho por el triunfo del equipo, comenzamos con el pie derecho y eso es importante. El balón entró, al inicio estuve ansioso, pero contento porque Santos Guzmán fue el último que llegó al equipo y marcó los goles, se adaptó rápido con dos goles y se nota que el equipo lo agarró bien ye so le dará confianza”.



“Siempre hay intención de atacar, me doy cuento que estoy preciso, incluso en las prácticas, por suerte marqué el gol y eso me da confianza, debo crecer más si quiero rendir como quiero”, concluyó.