Santos Guzmán: “Sueño con ser el goleador del Apertura 2018”

Un gol le falta a Santos Guzmán para igualar los seis que convirtió con Audaz en el Clausura 2018. Por su buen arranque de torneo, en lo individual, es muy probable que supere ese rendimiento. Por segunda ocasión anota en dos fechas seguidas (Jocoro y Firpo por las jornadas 2 y 3 y luego la 8 y 7, respectivamente).

Guzmán es el referente goleador del Audaz, luego de la salida del colombiano Daley Mena, quien pasó al Alianza. Santos quiso seguir los mismos pasos y fichar por otro equipo, pero desconocía inicialmente que tenía contrato vigente y eso le cortó las alas. Aunque también se le abrieron las puertas del gol.

Eres un ícono en Audaz. Fuiste del grupo que ascendió con Audaz en 2017, ¿qué representa para ti jugar en este equipo?

Una vida. Desde el año 2012 vine al equipo, cuando se encontraba en el fútbol aficionado, pasé todas las etapas como tercera, segunda y ahora con el ascenso a primera el año pasado.

A la fecha ya son seis años en la institución, ¿cómo has logrado mantenerte?

Siempre me aplico en los entrenos, independientemente del técnico que esté. Me considero un jugador que juega con amor a la camisa. Además, el presidente Juan Pablo Herrera siempre me ha apoyado, sabe que soy responsable y esto no es la excepción con los técnicos, a quiénes les gusta mi trabajo porque trato de dar lo mejor en la cancha.

Vives un buen momento como goleador. Cinco goles en 8 jornadas, ¿te imaginabas que tendrías ese rendimiento?

En los dos torneos anteriores marqué nueve (3 en el Apertura 2017 y 6 en el Clausura 2018). Este torneo me está yendo mucho mejor porque es fruto del trabajo que realizo, como delantero es una motivación marcar goles para el equipo.

Mi sueño es meter más goles, no sólo con Audaz si no en el equipo que en un futuro se me permita jugar. Pero de momento me empeño por rendir en Audaz y he soñado con ser el goleador de este torneo. Si no se me dan las cosas Dios sabe lo mejor para mí.

En esta liga es habitual que las oportunidades sean pocas para los delanteros nacionales. Algunos están aprovechando, como el caso de Christopher Ramírez que llegó a selección, ¿esperabas una oportunidad similar?

Yo he trabajado bien, pero una convocatoria corre por decisión de los técnicos. Creo que a medida que trabajes y seas constante esa oportunidad llegará. Dios sabe el día y la hora. En su momento me alegré cuando dos compañeros (Elvin Alvarado y Ever Flores) fueron considerados para el primer microciclo de selección. Ellos han trabajado bien.

¿Pensaste que tu nombre podía aparecer en la lista de convocados a la selección?

Se me cruzó la idea por la mente, no lo puedo negar. Lo esperaba para el segundo microciclo, pero tampoco me desanimé cuando se conocieron los nombres y yo no estaba. Esto sólo me compromete a seguirme esforzando para que el entrenador (De los Cobos) pueda considerarme en algún momento. Cuando lo haga, estaré listo.

En pretemporada Sonsonate tuvo interés en contratarte pero no eras agente libre, ¿estabas decidido a irte?

Como futbolista es normal que si has hecho un buen torneo venga un equipo y se te acerque. Me hicieron el llamado en Sonsonate, pero no se llegó a un arreglo porque tenía contrato. Pero me siento bien con Audaz y trabajo de la mejor manera para salir adelante.