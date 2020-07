Santos Cano, periodista de Panamá: "Nos conviene porque con el formato anterior Panamá quedaba fuera"

En el programa del Güiri Güiri al Aire, Enrique Lanza, periodista de Honduras y Santos Cano, periodista panameño, hablaron sin rodeos del nuevo formato para la eliminatoria mundialista de la CONCACAF hacia Catar 2022.

En el caso de Enrique Lanza comentó que el nuevo formato no dejó de sorprenderlo y podría crear una falsa expectativa sobre el nivel de la selección catracha.

"El nuevo formato de CONCACAF nos ha sorprendido a todos, primero porque creo que para Honduras va a crear una falsa percepción de la realidad futbolística que nosotros tenemos y para el exterior también. En Honduras se vive una crisis terrible con el campeonato a nivel de equipos y ya se va sobre el quinto mes que el futbolista no tiene actividad y no tienen sesión de entrenamiento", explicó Lanza.

De acuerdo al periodista, el torneo en Honduras podría comenzar hasta septiembre y por ahora hay incertidumbre por la falta de protocolo de bioseguridad en los estadios.

Honduras es una de las cinco selecciones que ya están clasificadas al octogonal y no jugará hasta el próximo año.

"Acá estamos sin fútbol y si no hay fútbol a nivel de equipos no hay selecciones más allá de que se tenga actividad hasta marzo. El técnico Fabián Coito tiene cuatro meses de estar fuera del país, se marchó justo cuando se declaró la alerta roja", mencionó.

A criterio de Lanza, la selección de Honduras tuvo mucha fortuna y es de los que no confían en el ranking. "Yo creo que México, Estados Unidos y Costa Rica tendrán mérito de estar en el ranking, el resto o somos afortunados o desafortunados en el sistema de los cálculos. El ranking FIFA me parece el peor parámetro a utilizar para determinar quiénes son los que deben competir para un Mundial...Es un parámetro subjetivo. Yo no sé porque no determinaron que clasificaban seis, hubiese sido justo".

El periodista hondureño fue directo al decir que Canadá y Panamá ya tenían opciones de meterse al hexagonal, pero con el formato se abren sus opciones.

"Canadá y Panamá no tenían vela en este entierro, pero hubiesen dejado dos cupos para que compitiesen los que no tenían vela en este entierro pero si era necesario darle posibilidades a Canadá, ya sabemos la nacionalidad del presidente de CONCACAF y era necesario incluir a Panamá por algunos compromisos, está bien y había que hacerlo pero se viene una clasificación más difícil. Una locura y alimenta la mediocridad , me parecen apurados los cambios en el formato", recalcó.

Enrique Lanza advirtió que "Panamá ya no es la cenicienta de Centroamérica ni lo será nunca", además aseveró que "Acá con cualquier método de competencia México y Estados Unidos van a ser favoritas".

En el tercer bloque hubo enlace con Santos Cano, periodista de Panamá, quien ve conveniente el nuevo formato de la CONCACAF pero ve con duda las fechas de octubre y noviembre.

"Esta pandemia ha obligado a cambiar muchas fechas, a nosotros nos conviene porque con el formato anterior, Panamá quedaba fuera del hexagonal y tenía que tomar la ruta larga y con este formato nos permite competir y meternos a esa octogonal".

Sobre las fechas de octubre y noviembre dispuestas por la CONCACAF para jugar la fase con 30 selecciones y distribuidas en seis grupos, Cano lo ve complicado. "A mi no me queda claro porque si se pretende comenzar en octubre, donde Panamá arrancaría, la pandemia en nuestro país sigue y todo va a depender de las autoridades sanitarias".

El otro problema para Panamá es la incorporación del nuevo técnico Thomas Christiansen, designado el miércoles pasado para dirigir a la selección de Panamá con miras a las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

"Él está en Dinamarca y se habla que va a llegar el 15 de agosto a Panamá, ya las autoridades dijeron que tiene que permanecer 15 días en cuarentena, estamos hablando que en el mejor de los casos, él estaría hasta septiembre", explicó Cano.

Cano además ve con preocupación que la liga panameña esté parada por la pandemia y no ayudaría al trabajo de la selección ni del nuevo técnico. "El Ministerio de Salud no le ha dado prioridad a la reactivación del fútbol. La Federación Panameña de Fútbol y la Liga han presentado sus protocolos de bioseguridad y en Panamá estamos con un promedio de 30 muertes por día, la famosa curva no se aplana. A mí no me queda claro si alguna selección pueda viajar a Panamá y cómo va a ser la cuarentena".