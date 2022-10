Santiago Carrera: "Me gusta tener voz de mando"

Santiago Carrera es de los rostros nuevos en el FAS para este Apertura 2022. Tiene un cartel de renombre en el fútbol de su país y la llegada al fútbol cuscatleco lo ve como un nuevo desafío y la oportunidad de volver a su mejor versión. El charrúa reconoce que hay limitantes en nuestro fútbol como el estado de la grama y la infraestructura, en un juego de mucha garra y entrega.

Además, Carrera expuso sus expectativas para este Apertura en donde no se arruga al manifestar que ha venido a ser campeón. No podía faltar la charla previa al Mundial, en la que el zaguero tigrillo confía en que la Celeste pueda hacer un gran torneo en Catar gracias a la transición en su selección y los nuevos baluartes.

Como si fuera una carta de presentación ¿Cómo te describes como jugador?

Soy un jugador muy agresivo, en el terreno de juego soy muy pasional, con cada pelota como si fuese la última, trato de ser perfeccionista, muy autocrítico también. Eso me ayuda mucho a mi crecimiento diario, sabemos que en el fútbol más allá del resultado el trabajo diario es el que te lleva a tener grandes rendimientos. Me gusta tener voz de mando en mi rol dentro del campo de juego, en zona defensiva y orientar al equipo en lo que se trabaja, ser el vocero de todos.

Teniendo oportunidades en el fútbol de tu país ¿Cómo se da el paso para venir a El Salvador?

En Uruguay estuve en Danubio, siendo uno de los cuatro grandes. Tuve la situación de mi lesión y la recuperación me llevó todo ese semestre. Gracias a Dios mi profesionalismo me permitió tener una recuperación pronta, incluso los médicos se sorprendieron. En esa situación necesitaba tener minutos, sentirme bien y recuperar mi nivel para que el fútbol me vuelva a reinsertar de alguna manera. Me llaman directivos de una institución en Sudamérica, estaba en segunda en Uruguay. Me había ido bien y estuvimos cerca de meternos a la Sudamericana. Mi objetivo siempre era salir. Era uno de los referentes del equipo.

Y llegó FAS.

Quería algo serio, un buen proyecto, con gente, con historia y tomé la decisión con mi empresario (representante). Estuvimos hablando y viendo qué podía ser lo mejor para mi carrera. Fue así que decidí venir.

¿Cuál ha sido esa primera impresión del país y del fútbol salvadoreño, de tus compañeros?

Es un equipo muy trabajador, hay mucha unión, un grupo humano muy sano lo cual es muy importante. Eso te ayuda a lograr cosas importantes y yo priorizo eso. Ahora, en lo que es infraestructura está bastante limitado lo que es el fútbol de acá, en lo que es en cancha y césped también. El cuidado no es el adecuado, pero no hay que poner excusas y salir adelante.

¿Qué te ha parecido el nivel de los equipos?

Es una liga agresiva, que se disputa mucho la segunda pelota pero que hay buen nivel, en el sentido que cualquier despiste que puedas tener, el rival se agarra de eso y te puede complicar un partido. Quizá con poco, pero te puede sacar mucho, por eso en tema de concentración siento que hay que estar atento.

Como ya habrás notado, al FAS se le pide el título y hay exigencia.

Un poco no, estoy al cien por ciento con lo que pide la afición y toda la gente del equipo. Más allá del proyecto, de la historia y de la afición que es grande, mi expectativa y objetivo es ser campeón. Vine a competir, a dar todo de mí, tener una copa y lo que vendrá pues Dios dirá. Quiero lograr cosas importantes, para eso estoy trabajando duro.

Yilma Filigrana, Luis Mendoza y Camilo Salazar dejaron destellos cuando estuvieron todos juntos. Los extranjeros han dejado una buena impresión.

Son jugadores, primero que nada buenas personas, y muy buenos. Cuando estamos todos hace que tengamos un gran nivel, con la individualidad en nuestros puestos podemos ayudar al equipo y queremos lograr cosas importantes.

¿Cómo está el tema de tu lesión?

Vamos muy bien. Es algo más de precaución que de una lesión en sí. Antes de venir acá tuve una distensión y esguince, pero la precaución para evitarlo. Quiero estar al cien por ciento para darlo todo al FAS, a la afición y es como me gusta trabajar, dar lo mejor de mí y cuidarme un par de partidos y estar bien en la recta final.

Santiago Carrera posa con el uniforme de FAS. Foto: Williams Sandoval.

Se viene el Mundial ¿Qué te parece Uruguay para esta cita de Catar?

Somos muy apasionados, futboleros y tenemos una generación y mixtura muy buena de jugadores con experiencia y jóvenes, que están compitiendo en buen nivel. Hay expectativa alta y estamos con confianza de por qué no podemos llegar a una final o semifinal. Hay ansiedad por ver a la selección en el Mundial.

Uruguay viene de un proceso largo

El cambio ha sido muy bueno. Renovó la selección muchas energías y hay ganas de jugar al fútbol. Este nuevo grupo de jugadores puede hacer la diferencia y hay ganas bárbaras.

¿Qué tiene Uruguay porque se cerró esa etapa con el maestro Tabárez, pero la transición ha sido casi perfecta?

En Uruguay la formación del futbolista es muy buena. Históricamente hemos sacado jugadores brillantes, en todos los mundiales. Hemos estado en el top en lo que es el ser profesional. Se ha dado una generación excelente y creo que la experiencia de los que ya han estado ha ayudado para que el grupo tenga esa armonía. La renovación del cuerpo técnico ha sido muy buena, más allá de lo que nos dejó el maestro (Tabárez) que dejó un antes y un después para nuestra selección. Lo que es Uruguay en lo que es de formación, permite sacar grandes futbolistas.