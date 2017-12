Santamaría ya prepara el 2018 con Suchitepéquez

El volante salvadoreño Kevin Santamaría ya trabaja en la pretemporada del Suchitepéquez, de la primera división de Guatemala. El mediocampista se incorporó a las labores a inicios de esta semana, para poder afrontar su segundo torneo con los venados.

En el nuevo torneo del balompié chapín, Santamaría volverá ocupar plaza de extranjero, aunque no descarta optar a la ciudadanía guatemalteca en el futuro. "El presidente del equipo me ha dicho que no le quito espacios como extranjero y que no hay necesidad de que juegue como guatemalteco por ahora", apuntó el volante.

QUIERE LLEVAR NUEVOS SALVADOREÑOS

Sobre la posibilidad de que haya otros cuscatlecos en el Suchitepéquez, Santamaría indicó que se le pidió recomendaciones sobre algunos jugadores, pero indicó que esas piezas tienen contrato con sus equipos.

Espera que para el Apertura 2018 pueda haber opciones para esos jugadores

Desde este torneo, Santamaría trabajará a las órdenes del timonel peruano Alberto "Chochera" Castillo, un viejo conocido en el balompié salvadoreño. "Hemos trabajado bien en esta pretemporada. Tenemos ese ánimo para encarar un nuevo torneo", expuso.