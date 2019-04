Santamaría, del Tecla: "No podíamos ganar solo con el nombre"

El volante Kevin Santamaría, del Santa Tecla, aseguró que como equipo hubo que corregir desde adentro lo que se estaba haciendo mal. Dijo que en el camerino tecleño entendieron que no se podía ganar solo con la viñeta de campeón del torneo anterior.

Ahora, el equipo ha logrado sobreponerse de un inicio de torneo con dudas y, de acuerdo con Santamaría, el equipo pretende clasificar a cuartos de final en tercer lugar. Pero antes de eso, deberá jugar la final de Copa El Salvador contra Audaz.

¿Cómo cayó en lo anímico el hecho de lograr el boleto a la final de Copa El Salvador?

Bastante bien. Creo que fue importante sacar ese resultado, pasar esa llave. Nos tocó enfrentar a equipos difíciles en las últimas instancias. Sabemos que para llegar a una final tenemos que ganarle a los mejores. Nos tocó contra Alianza y FAS, pero sabíamos que ganarles nos iba a hacer más fuertes, nos iba hacer sacar un extra. Pudimos pasar esas llaves y ahora estamos contentos por jugar una final más.

¿Por qué ese inicio con altibajos en el Clausura?

La verdad es que fue complicado para nosotros. No nos relajamos, pero no teníamos la actitud idónea. Queríamos ganar con nombre, porque éramos el campeón. Pero el fútbol no es así. Partido a partido tenés que demostrar por qué sos campeón. Creo que por ahí pasó todo eso. Lastimosamente perdimos muchos puntos. Los puntos en casa son los que más nos han dolido. Gracias a Dios ahora estamos en un momento en el que vamos para arriba.

¿En los momentos complicados el camerino se mantuvo firme?

Nunca decayó. Pese a los momentos desagradables en los que por todos lados se nos atacaba, estuvimos bastante fuertes. No entraba nada de lo que dijera la prensa, de lo que dijera la gente. Sabíamos lo que podíamos hacer y lo que somos. Trabajamos callados.

Ahora el equipo debe irse de Las Delicias, de Santa Tecla, a otra cancha. Volverán hasta el Apertura 2019. ¿Cree que eso no los afectará en su fútbol?

Por ahí podría afectar, porque conocemos bien nuestra cancha y a cualquier equipo se le dificulta ir a jugar a Las Delicias por todo el entorno. Pero sabemos que en una cancha buena podemos hacer el fútbol que sabemos y que el equipo que llegue a la UES sabrá que esa no es una cancha mala. Sabemos que podemos hacer buen fútbol en canchas que prestan las condiciones. Lo demostramos cuando fuimos a Ahuachapán y al Cuscatlán. En ese sentido no nos va a afectar, nos va a ayudar más a nuestro juego.