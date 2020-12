Santa Tecla y su segundo peor inicio en primera división

Santa Tecla atraviesa por su peor crisis deportiva por segunda vez en los últimos siete años al registrar solo siete puntos en nueve partidos en el Apertura 2020, igualando su peor cosecha de puntos alcanzada en el Apertura 2013 desde que el equipo verdiazul ascendió a la primera división en el Apertura 2012.



Actualmente, los tecleños suman apenas un triunfo, cuatro empates, y cuatro derrotas. Cuatro empates en sus primeras nueve salidas al campo de juego; es decir, posee solamente el 25.93% de efectividad de puntos alcanzados, la misma que alcanzó en su tercer torneo corto en primera división de la mano del técnico nacional William Renderos Iraheta quien tuvo que dejar el banquillo tecleño antes del inicio de la segunda vuelta para darle paso a Edgar "Kiko" Henríquez que terminó la liga sumando cinco puntos más que su antecesor.



Hace siete años, los periquitos arrancaron el Apertura 2013 con un empate a tres goles en suelo metapaneco ante el local Isidro Metapán, luego empató sin goles en casa ante Firpo. En la tercera fecha empató a dos goles en el Barraza de San Miguel ante el Águila y perdió su invicto en la fecha siguiente al caer 1-2 de local ante los capitalinos del Alianza, derrota que siguió con el 2-3 que sufrió también en Las Delicias a manos del FAS en la jornada cinco.



La crisis de los periquitos continuó y no pasó del empate a un gol ante Atlético Marte en la sexta fecha en su visita al Cuscatlán.



Su primer triunfo del torneo lo alcanzó hasta la séptima jornada cuando derrotó 2-0 a la UES en Las Delicias pero cayó de nuevo en crisis en el Barraza cuando perdió 1-0 ante el local Dragón. Santa Tecla tocó fondo en la fecha nueve cuando jugando de local cayó 1-6 ante el Juventud Independiente de San Juan Opico.



Así cerró Santa Tecla sus primeras nueve presentaciones en el Apertura 2013 donde cosechó un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas y sumar solamente siete puntos en la primera vuelta.

DEJA VÚ

Siete años después, con cuatro coronas levantadas en los últimos 13 torneos cortos y con dos formatos distintos de competencia en que participó, Santa Tecla tropieza de nuevo con una crisis deportiva similar a la del Apertura 2013 pero ahora con la apuesta de dos distintos técnicos que han ocupado su banquillo principal en sus primeras nueve fechas que hace suponer que los tecleños deberán recorrer un largo camino de recuperación si mantiene aún su convicción de buscar clasificarse a cuartos de final cuando resta todavía siete fechas para pasar a la siguiente fase del torneo.



Al respecto, Emiliano Pedrozo, asistente técnico argentino del nacional Jaime Medina, reconoce que están al frente de un proyecto que busca tomar su imagen y para ello se encuentran en una conversión profunda.

"Con el poco tiempo de estar siento que el poco rodaje es el principal valladar que tenemos que afrontar, los dos errores defensivos ante Limeño cometido por el mismo jugador es un reflejo de ese poco rodaje que la mayoría del plantel tiene en primera división", afirmó el ex jugador nacionalizado salvadoreño.



Pedrozo confesó que "estamos contentos con sus rendimientos como equipo pero es lógico que muchos de ellos en lo particular nos ha afectado ya que se ha estado jugando solo con jugadores nacionales, pocos con gran rodaje en la base del equipo", destacó.



El ex seleccionado nacional profundizó en las carencias que el plantel tecleño demuestra en la liga actual, especialmente porque en sus últimas participaciones no ha tenido a disposición a sus jugadores extranjeros.



"El tema de los extranjeros es complejo, (el portero Alejandro) Dautt está lesionado de su hombro y el zaguero central colombiano (Yosimar Quiñónez) aún no se recupera de su lesión, como ex jugadores no vamos a arriesgar la carrera de un jugador si no está en condición física óptima para jugar porque reconocemos que es una persona antes de un futbolista y no estamos dispuestas arriesgar su integridad física", indicó Pedrozo.



Santa Tecla comenzó su bache de resultados en la primera fase del Apertura 2020. Cayó 3-0 de visita ante el Alianza, luego empató 1-1 con Marte, siempre de visitante, y alcanzó otro empate a un gol ante el Chalatenango en tierra tecleña para el cierre de vuelta del grupo central.



Después volvió a caer ante los albos, ahora por 1-3 en casa, alcanzó su única victoria a costa del Marte por 2-1 en Las Delicias y cerró dicha fase empatando de nuevo con los norteños a un gol pero de visitante.



Mientras que para la fase de hexagonales ha cosechado un empate de 0-0 con Chalatenango y dos derrotas: 0-2 ante Once Deportivo (2-0) y 1-2 contra el Limeño.



"Estamos trabajando para mejorar el volumen de juego, hemos enfrentado equipos más ordenados en su idea táctica, con un proceso mayor, ejemplo claro es Chalatenango. Estamos en un proceso de transición dentro del plantel, pero necesitamos que jugadores con rodaje dentro del equipo demuestren más su oficio para que sea ejemplo para otros que vienen desde abajo de Santa Tecla y que ahora tienen esa oportunidad de jugar a prueba y error", aseguró Pedrozo.



El asistente de Medina destacó que "queremos consolidar al equipo, terminar con la mayor cantidad de minutos de juegos de los novatos pero no renunciamos al sueño de clasificarse a la otra fase, trabajamos cada día de la semana para competir pese a la inferioridad de condiciones que tenemos en la interna, la idea es sacar los puntos necesarios y llegar lo más lejos posible, no nos cubrirnos con el discurso que por no haber descenso no vamos a luchar en la cancha para buscar un cupo a la otra fase", resaltó.