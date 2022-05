Santa Tecla y Metapán, indignados con la suspensión de la final de reservas

Santa Tecla y Metapán no lograron finalizar el juego definitorio del campeonato de categoría de reservas debido a las condiciones del campo.

La final de reservas comenzó sin ningún inconveniente aún con la lluvia que estaba cauendo en el estadio Cuscatlán.

En la primera mitad, los tecleños impusieron sus condiciones y se fueron arriba en el marcador por 4-2, sin embargo, el segundo tiempo no pudo arrancar ya que los organizadores decidieron suspender el partido para preservar el terreno de juego que comenzó a deteriorarse con el partido.

"Ya había empezado a llover previo al juego. Si lo iban a suspender lo hubieran hecho antes de comenzar el partido y posponerlo pero lo hacen ya en el medio tiempo para cuidar la cancha para la final entre Alianza y Águila", dijo el técnico de reservas Edgar Medrano.

Por su parte, el entrenador calero Samuel Maldonado expresó su malestar al no darle los mismos privilegios a los elementos de reserva. "Hay que pensar también en los chicos y en las fuerzas básicas y no solo en la mayor. Cuando empecemos a cuidar las ineriores vamos a progresar en nuestro fútbol. No era cualquier partido, era una final. Si iban hacer esto por la cancha, no hubieran comenzado el partido en primer lugar".