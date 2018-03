Santa Tecla y Alianza, ¿el nuevo clásico joven?

Los duelos entre Alianza y Santa Tecla bien podría ser considerados como un derbi por la zona centro del país, dado el crecimiento deportivo de los pericos en los últimos campeonatos, mismo que los ha llevado a chocar de forma continua con los albos.De hecho, ambas instituciones volverán a verse las caras esta noche, pero la instancia será diferente a la usual. Capitalinos y colineros dejarán su feudo en la liga mayor de fútbol y este miércoles buscarán su boleto a la ronda final de la Copa El Salvador, en un partido a muerte en el estadio Cuscatlán.Sobre el cruce, el portero del Alianza, Rafael García, ha buscado quitar condimento al duelo con los verdes, al afirmar que "vamos partido a partido, día tras día. Llega el momento de pensar en Santa Tecla, que sabemos será una parada bastante difícil, pero la intención es ganar y llegar a la final".SERIE TECLEÑADurante los últimos dos años albos y tecleños han protagonizado 14 enfrentamientos, teñidos en su mayoría con los colores del Tecla, que se ha impuesto nueve veces, frente a dos ganes paquidermos y tres empates.De los últimos cinco enfrentamientos, el Alianza solo ganó uno, en enero de este año por 0-2 en Las Delicias. Luego los tecleños han triunfado en dos (incluida la final del Clausura pasado) y dos empates en los choques de este campeonato de liga.Para la cita de Copa El Salvador, ambos llegan sin dos piezas clave. El Alianza no contará con Rodolfo Zelaya, expulsado ante el Jocoro en la ronda pasada, mientras que los tecleños no tendrán a Kevin Reyes, habilidoso volante de banda que también vio la cartulina roja en cuartos.Lejos de dar crédito a esa serie dominada por los colineros, el entrenador tecleño, Ernesto Corti, da mérito a la actitud mostrada en los enfrentamientos con los albos."Son partidos importantes y quizá los jugadores tienen una motivación extra", considera, a la vez que cree que los cotejos con los elefantes son "duros, disputados en la media, pero me conforma el hecho de que los jugadores muestran esa actitud".Este juego de semifinales será el partido 15 entre capitalinos y pericos en dos años y se realizará en el estadio Cuscatlán, este miércoles, a las 7:15 de la noche.Estos son los resultados entre albos y tecleños en los últimos dos años:Apertura 2017Empate 1-1 (15 octubre, estadio Las Delicias)Empate 1-1 (13 agosto, estadio Cuscatlán)Clausura 2017Ganador: Santa Tecla 0-4 (21 mayo, final, estadio Cuscatlán)Ganador: Santa Tecla 0-2 (30 marzo, 26 enero, estadio Cuscatlán)Ganador: Alianza 0-2 (26 enero, estadio Las Delicias)Apertura 2016Ganador: Santa Tecla 2-3 (18 diciembre, final, estadio Cuscatlán)Ganador: Alianza 4-2 (13 octubre, estadio Cuscatlán)Ganador: Santa Tecla 1-0 (11 agosto, estadio Las Delicias)Clausura 2016Ganador: Santa Tecla 1-0 (13 abril, estadio Las Delicias)Ganador: Santa Tecla 1-2 (10 febrero, estadio Cuscatlán)Apertura 2015Empate 0-0 (29 octubre, estadio Cuscatlán)Ganador: Santa Tecla 5-2 (1 octubre, estadio Las Delicias)Clausura 2015Ganador: Santa Tecla 3-2 (5 abril, estadio Las Delicias)Ganador: Santa Tecla 1-2 (1 febrero, estadio Cuscatlán)