Santa Tecla y Águila reparten puntos en Las Delicias

Santa Tecla y Águila no pasaron del empate a cero a pesar de que el juego no refleja lo sucedido en la cancha, puesto que ambos cuadros tuvieron opciones claras para anotar, aunque los porteros supieron convertirse en figuras para sus equipos.Los tecleños llegaron con la ausencia de Bryan Tamacas y Diego Chavarría, quienes pagaron sanciones, mientras que los emplumados no cuentan con Henry Romero, que pagó su segundo juego de castigo por la expulsión sufrida en el clásico nacional (en la jornada 16).También fue ausencia el uruguayo Nicolás Fagúndez, quien no fue de la partida por un golpe en la rodilla derecha.El medio creativo de los emplumados se ausentó a última hora del partido, según el técnico Jorge Casanova, para que se recupere de la lastimadura en su rótula."No es nada grave, decidimos no traerlo por precaución", comentó el estratega de los migueleños que tampoco cuentan con su segundo portero Josué Coreas, por una fiebre, también a última hora.Para los migueleños el juego es una prueba de fuego tomando en cuenta que llegan como la mejor defensa del torneo.Después de 30 minutos, Santa Tecla ha tenido las mejores opciones del partido, con una llegada del uruguayo Carlos Bueno como la más peligrosa.Sin embargo, Águila ha tenido también algunas llegadas a la meta del juvenil Kevin Mancía, quien en su segundo juego como titular en la primera división se muestra más asentado.Para la segunda parte, los dos equipos recurrieron a los banquillos para tratar de encontrar el gol del triunfo, pero no pudieron ni con Benji Villalobos ni con Mancía, quien fue figura al repeler sobre la línea de un gol un cabezazo de Danilo Peinado.La llegada de Ricardinho en Santa Tecla, por su parte, también dio un paso adelante aunque la defensa migueleña tuvo orden para contener las llegadas, aunque al minuto 87 Villalobos realizó la salvada del partido luego de un cabezazo de Sergio Souza.ALINEACIONES