Santa Tecla venció a la Selección Sub 20

Santa Tecla no jugará el domingo su partido de la jornada 14 del Apertura 2018 por tener cedidos a selección nacional a cinco de sus jugadores. Por eso, el técnico Cristian Díaz aprovechó la solicitud del combiando sub 20 para sostener un partido de preparación en la cancha sintética de la FESFUT. El resultado favoreció a los pericos por 4-2.

En el primer tiempo, Díaz contó en su once inicial a Derby Carrillo, Kevin Reyes, Kevin Santamaría, Alejandro Gigliardi y Ricardo Ferreira.

Con anotaciones de Santamaría y Reyes, a los 19' y 21', gozó de una temprana ventaja de 2-0 pero Josué Rivera recortó distancia al 31', tras aprovechar un centro de Kevin Menjívar.



En el complemento llegaron algunas modificaciones para Tecla, entre ellos Diego Chávez, Jairo Henríquez y Wilma Torres. Estos dos últimos marcaron también al 56'y 68', respectivamente. Gerson Sánchez definió de penal al 61' para el equipo juvenil que dirige Ernesto Góchez.



Antes de que finalizara el partido, Wilma Torres sufrió un golpe en la pierna izquierda y, por precaución, ya no pudo continuar.

"Sólo fue un golpe en la pierna, le dije al médico y al técnico que quería seguir jugando pero me dijeron que debía descansar. No fue nada grave y sólo me estaré aplicando hielo", mencionó Torres.

Este jugador habló de que el equipo se prepara para enfrentar a Águila el miércoles. "El fin de semana no podemos jugar porque tenemos compañeros en selección pero ya está próximo también el partido contra Águila a media semana y esperamos trabajar estos días para ir al Barraza a hacer un buen partido".



Por su parte, Alberto Henríquez, subcapitán de la selección sub 20 y quien milita en el Turín de Tercera división, habló de este segundo amistoso que tienen en los cuatro microciclos de trabajo que han tenido. "En estas semanas se va asimilando lo que quiere el profe Góchez y se han dado pasos agigantados porque nuestra meta es clasificar al Mundial. Hemos tenido buenos fogueos en las últimas dos semanas, uno con Selección Mayor y otro ante el líder de la Primera División como Santa Tecla".