Santa Tecla vence al UES y escala en la tabla del Clausura 2017

El Santa Tecla derrotó en condición de visitante por 3-2 al Universidad de El Salvador (UES), que a pesar ponerse arriba en el marcador durante el primer tiempo, terminó cediendo en su propia cancha.Los tecleños supieron sacar provecho a los espacios en defensa que dejó el UES y a un grave error del portero escarlata para llevarse los tres puntos en disputa.Los escarlatas no lucieron ansiosos por llegar al gol, ya que buscaron no cometer errores ni cederles demasiado rápido el balón al mediocampo tecleño, que tampoco apostó por el ataque, al menos en los primeros minutos.Sobre el minuto 19, el defensor Diego González generó una asistencia, desde su campo, que fue recepecionada por Lucas Rivero, quien se favoreció de la mala colocación del portero Joel Almeida.El Santa Tecla no bajó los brazos y sobre el 35' encontró la paridad por intermedio de Gerson Mayén.En el segundo tiempo, los tecleños no bajaron el ritmo y sacaron provecho de un error del portero escarlata, Ponzo, quien rechazó un balón al centro del campo, pero el esférico lo tomó Ricardo Ferreira, quien no dudó en probar a puerta, ya que la portería estaba vacia.El UES se vio obligado a adelantar filas y los espacios fueron aprovechados por los tecleños, que encontraron el tercer gol de la noche por intermedio de Jonathan Águila, quien de chilena anotó a pase de Gerson Mayén.Los rojos solo pudieron descontar por intermedio de Cristian Gil Mosquera, pero el tiempo les jugó en contra y no pudieron igualar.25. Rafael Ponzo9. William Mancia28. Diego González2. Raúl González27. Jonathan Palma20. Josué Chegüen3. Óscar JIménez14.Daniel Melgar24. José Villavicencio10. Edwin Sánchez19.Lucas RiveroDT, Efraín Burgos1. Joel Almeida4. Juan Barahona6. Bryan Tamacas7. Iván Mancia30. Alberto Maldonado17. Kevin Ayala11. Gilberto Baires8. Gerson Mayén15. Diego Chavarría16.Marlon Cornejo20. Jonathan ÁguilaDT: Ernesto Corti