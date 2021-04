Santa Tecla vapuleó a Metapán en Las Delicias

Santa Tecla derrotó a Metapán con dos goles de su mediocampista, Marlon Cornejo y uno de su atacante Oscar Paz y sigue en la lucha de los puestos de clasificación del grupo B.



El cuadro de casa fue más eficaz que el equipo de Cortéz, que sólo se quedaban a las improvisaciones de Jomal Williams para llevar peligro al área tecleña.



El choque pintaba interesante de antemano debido a lo cerrado que se había puesto el grupo B con el resultado de Limeño en contra de Chalatenango.



Ambas escuadras estaban obligados a sumar para afiansarse en los puestos de clasificación y alargar la diferencia con Águila, quienes estaban en el quinto puesto.



Otro ingrediente especial de este partido era que ambos venían de tropezar en la jornada anterior. Santa Tecla perdió ante Limeño mientras que Metapán dejó escapar dos puntos ante Águila en el Calero Suárez.



El partido inició con mucha cautela por parte de ambos equipos. Las dos escuadras trataban de apoderarse del medio campo, sin embargo, los contenciones salieron a relucir en los primeros compases del encuentro.



Poco a poco el partido se volvió trabado con mucha pierna fuerte y las primeras trajetas amarillas salieron por parte del colegiado Giovani Corona.



Sobre los 20 minutos de juego, el equipo del "polillita" empezaría a hilvanar las primeras acciones de gol por el sector de la derecha. Primero, fue Cesar Flores quien mandó un centro al goleador del equipo, Irvin Herrera quien no pudo conectar de buena manera su remate en el área pequeña. Inmediatamente, Eduardo Rodríguez desbordaría el área rival para mandar un cañonazo con su pierna menos hábil que logró desviar el portero calero, Oscar Pleitez.



Metapán no aprendió de los avisos y a los 25 minutos, Marlon Cornejo abrió el marcador para los locales luego de un trazo largo que controló de pecho de gran manera y definió con su pierna derecha entre las piernas de Pleitez, cuando este salió a la desesperada a frenar al volante periquito.



El gol vino a tranquilizar al equipo tecleño, quienes manejaban la posesión del balón y trataban de incrementar la cuota goleadora en el marcador.



Por el otro lado, el cuadro calero se mostraba desesperado buscando trazos largos a su atacante Jomal Williams, sin embargo, estaba custodiado por los centrales Mendoza y Ávila.



De esta manera finalizó la primera parte, con un Santa Tecla más cómodo en la cancha mientras que Metapán no hallaba la fórmula para igualar las acciones.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria volvieron los mismos 22 protagonistas de la primera mitad. Como era de esperarse, el equipo dirigido por Juan Cortés adelantó líneas en busca del gol de la igualdad.



A pesar voluntad del equipo visitante, Santa Tecla incrementaría la ventaja en el marcador con un nuevo tanto de Marlon Cornejo. El volante periquito aprovechó un buscapié que mandó Edgardo Mira sobre el sector izquierdo y luego de un rebote de Pleitez apareció solo por el segundo palo para introducir el balón en la portería metapaneca.



Tras encajar el segundo tanto, Juan Cortés movió el banquillo con el ingreso de Cristian Gil y Vernetti para darle profundidad al ataque metapaneco. Hay que mencionar que el guardameta suplente de Metapán, Luis Rivera también ingresó al campo luego de que Pleitez se fuera del encuentro con una molestia en su pierna derecha.



El técnico calero siguió sacudiendo el banquillo con el ingreso de Cristian Aguilar, sin embargo no había orecisión en el pase final mientras que el cuadro local apostaba por retener el balón y encontrar a Herrera en el ataque para liquidar las acciones.



El equipo del "polillita" liquidaría el encuentro con el tercer gol que llevó la firma del recién ingresado, Oscar Paz, quien empalmó de volea un servicio por derecha y dejó sin posibilidades al guardameta Rivera.