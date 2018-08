Santa Tecla trabajó a puerta cerrada de cara su duelo ante Herediano

El Santa Tecla prefirió trabajar este lunes y no el martes en el estadio Cuscatlán, pero no dio pistas de su posible once titular para su juego del miércoles ante Herediano, por la vuelta de los octavos de final en la Liga CONCACAF.

La buena noticia fue que el defensa colombiano Yosimar Quiñónez, quien presentó una molestia muscular en el juego del pasado miércoles, está recuperado.

El técnico Cristian Díaz aprovechó para que jugaran un interescuadra los elementos que sumaron pocos minutos o no vieron acción ante Isidro Metapán, el domingo. Enfrentaron a la categoría de reserva.

El resto del grupo, los que estuvieron en el once titular este fin de semana, realizaron un trabajo específico de recuperación y trotaron alrededor de la cancha.

Será hasta mañana martes que Díaz trabaje con su probable once titular. Los tecleños entrenarán en Las Delicias a partir de las 8:30 de la mañana.