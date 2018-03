Santa Tecla tomó ventaja sobre Águila en semifinales del Clausura 2017

El Santa Tecla logró una victoria de 2-0 contra el Águila en el partido de ida de las semifinales del Clausura 2017 y puso a volar el sueño de estar en su segunda final consecutiva.

El resultado obliga al equipo migueleño a una remontada en el duelo de vuelta, que se disputaría este domingo en el estadio Juan Francisco Barraza.



Con este marcador, el cuadro colinero va camino a repetir la hazaña del Apertura 2016, en el que lograron un triunfo de 4-1 sobre el Águila en Las Delicias y que les alcanzó para avanzar a la final, pese a perder por 2-0 en la vuelta que se jugó en el Ramón Flores Berríos.



#SemisLMF | ¡GOL de #SantaTecla! Gol de Juan Barahona, a los 24 minutos, el Santa Tecla se pone en ventaja sobre el #Águila, 1-0.