Santa Tecla será el único representante salvadoreño en nuevo formato de Liga de Campeones de CONCACAF

Matías Almeyda looks to guide @Chivas to their first SCCL title since 1962. The Mexican club debuts in #SCCL2018 against @CibaoFC.



Matías Almeyda quiere alzar a CD Guadalajara a la gloria continental y conquistar su primer título de SCCL desde 1962. pic.twitter.com/BdM8f5MOX1