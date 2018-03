Santa Tecla sella su boleto a semifinales

ALINEACIONES:

SANTA TECLA:

24. Héctor Ramírez

6. Bran Tamacas

5. Alexánder Mendoza

4. Juan Barahona

17. Kevin Ayala

19. William Canales

25. Aldair Rivera

23. Wanderson Silveira

31. Kevin Reyes

8. Lorenzo Frutos

22. Ricardo Ferreira

MUNICIPAL LIMEÑO:

25. Kevin Carabantes

7. Francisco Jovel

23. Narciso Cáceres

2. Mario Martínez

4. Wálter Guevara

12. Cesár López

19. Nelson Barrios

14. Ivan Suazo

20. Wilfredo Cienfuegos

17. José Valladares

11. Fredrick Ogangan

El Santa Tecla se convirtió en el último clasificado a semifinales tras empatar sin goles, otra vez, ante el Municipal Limeño. El cuadro tecleño enfrentará al Isidro Metapán en la siguiente etapa, aunque llega con muchas dudas por su desempeño ofensivo en la serie ante los orientales.El campeón nacional fue criticado por el Limeño tras el partido de ida. Los cucheros consideraron que los periquitos hicieron un juego muy "ratonero" en Santa Rosa de Lima, algo que podría cambiar esta tarde en la sintética de Las Delicias. Aquí te contamos cómo se ha preparado el Santa Tecla: " Tecleños no quieren sorpresas y así pretenden evitarlas ".El Isidro Metapán será el rival del equipo que pase en esta serie, luego de vencer ayer al Chalatenango de manera aflictiva ( podés revivir ese partido en este enlace ).El primer tiempo tuvo muy pocas emociones para ambos equipos. Los tecleños salieron con un once bastante forzado por las lesiones. Primero no estuvo el portero mexicano Joel Almeida, por lesión, y en su lugar salió Héctor Ramírez Carbajal.En defensa el cuadro verdiazul también se las arregló para formar la línea de cuatro, por las lesiones de Roberto Domínguez y Giovanni Zavaleta. Juan Barahona tuvo que fungir como central improvisado y Kevin Ayala como lateral izquierdo a pesar de ser diestro.El que más problemas dio en los primeros minutos fue Wilfredo Cienfuegos. El sub 20 de los orientales complicó muchas veces a la zaga local y únicamente le faltó encontrar un buen receptor para sus llegadas de peligro.Por el lado tecleño, ni Frutos ni Ricardinho encontraron su mejor versión y al igual que en el partido de ida demostraron que su pegada no está fina en estas instancias.En la segunda parte el Limeño tuvo que arriesgar. Necesitaba ganar para estar en semifinales, mientras que al Tecla le bastaba un empate para pasar, por su mejor posición en la tabla.Pero eso opción significaba que el campeón nacional jugaba al filo del peligro, algo a lo que no estarían dispuestos durante todo el segundo tiempo.Poco a poco los pericos adelantaron sus líneas y aprovecharon los espacios que dejaba el cuadro oriental, pero se toparon con un enorme Kevin Carabantes, quien les tapó de todo.La atajada más impresionante del arquero cuchero fue cerca del 80', cuando Lorenzo Frutos cabeceó un centro desde la derecha y el meta tapó un testarazo a quemarropa.Eso fue todo en una serie donde no hubo goles en 180 minutos, pero el empate bastó para que el campeón nacional llegara a semifinales, aunque con algunas dudas.