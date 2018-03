Santa Tecla seguirá jugando con su portero de reserva

Kevin Mancía, portero titular de la reserva del Santa tecla, tendrá de nuevo la oportunidad para jugar este miércoles ante FAS, en la liga mayor.

De acuerdo con el preparador de porteros del plantel tecleño, René Alas, ese cancerbero tiene toda la confianza del plantel para cuidar el pórtico del conjunto verde.

Mancía, de 18 años de edad, tuvo que ingresar al campo el minuto 25 en el juego contra Pasaquina, disputado el sábado. Tuvo que ser así debido a una lesión del portero Juan José Cruz Trinidad. Antes de eso, el portero mexicano Joel Almeida se había lesionado. Por esa razón, en el plantel tecleño seguirán apelando al portero reservista.

"No nos queda de otra. Tendremos que echar mano del tercer portero, que es el titular de la reserva. Confiamos en que este muchachito hará bien las cosas. Este muchacho viene trabajando con Santa Tecla desde los 15 años. Es un portero que juega bien con los pies. Es muy técnico. No podemos desvalorar lo que ha hecho por un partido. A veces son accidentes los que pasan. No solo juega él, juegan 11 jugadores. Los goles contra Pasaquina no fueron culpa de él. Ahora veremos de qué está hecho", apuntó Alas, en plática con EL GRÁFICO.





Este domingo EL GRÁFICO habló con Juan José Cruz Trinidad, quien reveló cuál es el diagnóstico de su lesión.

"Tengo una luxación en el hombro derecho y me han indicado tres semanas de reposo", manifestó.

Pero la ausencia podría pasar incluso de un mes. "Después de eso (el reposo) seguiría terapia para mover bien el hombro", agregó.