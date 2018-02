Santa Tecla se prepara para un rally de partidos

En menos de un mes el Santa Tecla deberá disputar ocho partidos entre amistosos, la fase de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y el Clausura 2018.

Tras el partido de este domingo ante el Pasaquina, por la quinta fecha del Clausura 2018, el equipo tecleño viajará a Estados Unidos para enfrentar el próximo 7 de febrero al FC Dallas de la MLS a partir de las 7:00 de la noche en el Toyota Stadium.

Ese día se disputará la sexta jornada del Clausura 2018 y los tecleños tendrían que enfrentar al Chalatenango en suelo norteño, pero por el compromiso internacional, ese partido fue reprogramado para el próximo 14 de febrero en el estadio Gregorio Martínez.

De aquí al 25 de febrero, el actual subcampeón nacional no tendrá descanso entre semana, será la pausa del fin de semana del 3 y 4 de marzo (por las elecciones municipales y legislativas) el primer descanso largo para los pericos, tras enfrentar al Seattle por la vuelta de los octavos de final entre el 27 de febrero y 1.° de marzo.

“La palabra clave es planificación”, dijo Rodolfo Góchez, asistente técnico del Santa Tecla, con respecto a la racha de partidos que les espera en las próximas semanas.

DEL VIAJE

La mañana de este jueves el grupo de jugadores que no tiene visa para ingresar a Estados Unidos la solictó ante la Embajada Americana para emprender la aventura el próximo lunes, esperan viajar 18 jugadores y cuerpo técnico al duelo amistoso.

“Hay un grupo que viaja y otro que nos quedamos, pensando en que luego tenemos que jugar contra el Firpo (séptima) y luego ante el Chalatenango en dos o tres días, no le podemos quitar importancia al torneo local, ni mucho menos al internacional que nos permitirá medirnos o acercarnos a un rival con el nivel parecido a lo que enfrentaremos en la Liga de Campeones. La clave es planificación, no solo en el tema físico, que las cargas estén reguladas, también que no estén cansados, aunque tengamos poco tiempo para trabajar, hacer las cosas correctas”, añadió Góchez.

Para el jueves 22 de febrero el Santa Tecla recibe al Seattle Sounders de la MLS, en la ida de los octavos de final, un día antes, por el Clausura 2018 deberá enfrentar al Alianza (novena fecha), por lo que se presagia otro partido reprogramado para los pericos.