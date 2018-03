Santa Tecla salvó un punto en el último minuto

GOOOOL de Julio Amaya #FAS #SantaTecla #LMF #Primera Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 6:27 PDT

Error de Tamacas que aprovechó Stradella #SantaTecla #FAS #LMF Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 6:43 PDT

El gol de Iván Mancía para el 1-2 #FAS #SantaTecla #LMF Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 6:45 PDT

El tercer gol de Murialdo por un error de Iván Mancía #FAS #SantaTecla #LMF Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 5 de Abr de 2017 a la(s) 7:43 PDT

Santa Tecla logró rescatar un empate 3-3 en casa ante FAS con un gol de Gilberto Baires en el último minuto del juego que ambos equipos disputaron en el estadioLas DeliciasLos tigrillos estuvieron dos veces con ventaja de dos goles, pero los tecleños no se dieron por vencidos y con un fuerte disparo desde el borde del área de "Saviolita" pudieron sumar un punto que les vale para confirmarse en el tercer lugar de la clasificación.Los santanecos, por su parte, lamentaron el segundo empate consecutivo luego del 0-0 conseguido contra Águila el pasado fin de semana.El FAS no especuló y sobre el primer minuto se lanzó sobre la portería tecleña. Stradela intentó un remate dentro del área, pero el balón se fue desviado.Sobre el segundo minuto, Julio Cerritos sorprendió al joven portero tecleño con un cobro de un tiro libre que no midió bien y puso en ventaja a los visitante.El Santa Tecla volvió a padecer en su zona baja, luego no contar con sus porteros habituales, Joel Almeida y Juan Trinidad ambos lesionados. Su lugar es ocupado por el juvenil Kevin Ayala. Esa inexperiencia fue aprovechado por Stradella, quien sobre el minuto 22 aumentó la ventaja tras un error en la salida de Iván Mancía, y con un disparo globeado anoto para los felinos.El Santa Tecla descontó por intermedio de Iván Mancía, luego del cobro de un saque de esquina al minuto 36..Sobre el minuto 45, el FAS quedó con un hombre menos en el terrreno de juego, tras la expulsión por roja directa del jugador Melvin Alfaro, por una fuerte entrada sobre Juan Barahona.En el segundo tiempo, el equipo tecleño adelantó sus líneas y buscó llegar a la igualdad, pero un nuevo error de la zona defensiva permitió que los tigrillos aumentaran la cuenta por intermedio de Allan Murialdo.El camino por descontar se complicó mucho más para los tecleños luego de la expulsión de Bryan Tamacas, quien vio la segunda tarjeta amarilla del juego, tras una falta sobre Guillermo Stradella.Sobre el minuto 86. Carlos Bueno anotó para recortar distancia al culminar una gran jugada individual.Cuando el FAS se disponía a celebrar el resultado, se vino una jugada colectiva tecleña que salió de los pies de Sergio Souza, que fue aprovechada por Gilberto Baires, quien definió con un zurdazo que dejó sin opciones al portero Coloca.