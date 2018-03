Santa Tecla recupera a Jonathan Águila para el Apertura 2017

Jonathan Águila, delantero del Santa Tecla, está cerca de retornar a las canchas de la liga mayor. El nacional superó una dura lesión y solo espera el aval para debutar en este Apertura 2017.De momento, Águila -que sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha en el Clausura 2017- tiene el "OK" para entrenar con normalidad con sus compañeros y lo hace desde el fin de semana pasado, pero aún no puede jugar por recomendación médica."Gracias a Dios fui a donde el médico la semana pasada y me dio el alta para poder trabajar. En tres semanas volveré a ir para que me de el alta para poder hacer fútbol. Ya puedo entrenar normal pero el alta para un partido oficial aún no la tengo", afirmó el ariete salvadoreño, que se lesionó en un juego ante el Metapán, por la fecha 11 del certamen anterior.Asimismo, Águila expresó que "no hay palabras para describir ese momento (su ausencia de las canchas y la lesión) y es algo que no le deseás a nadie en esta profesión, pero gracias a Dios ya salí de esto, eso quedó en el pasado y lo que más deseo es volver a jugar y ayudar al equipo".El jugador sufrió un lesión de esa gravedad por segunda ocasión -la primera fue en el FAS- y aunque dijo que su ortopeda le dijo que "son cosas que pasan en el fútbol", sabe que fue un momento duro para él, pero que regresará más fuerte."Ya la lesión quedó en el pasado; soy fuerte mentalmente y ese tiempo que no he jugado he recapacitado y he estado tranquilo para no tener presión por el tiempo inhabilitado", reflexionó el también exseleccionado nacional.Finalmente, Águila agradeció el soporte que le ha dado toda la estructura del Santa Tecla. "El cuerpo técnico me respalda y mis compañeros, y solo espero tener el alta... A la directiva agradezco por el sacrificio que hizo para operarme lo más pronto posible", comentó.