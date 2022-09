Santa Tecla quiere vencer a Metapán en el “Calero” Suárez

Santa Tecla visitará este miércoles a Isidro Metapán en el estadio Jorge “Calero” Suárez correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

El equipo periquito viene de caer en casa ante FAS en un juego dónde el empate parecía seguro, sin embargo, un gol en el tiempo agregado marcó la primera derrota de los dirigidos por Ernesto Corti.

“Lamentablemente en el último minuto nos metieron el gol que les dio la victoria pero esa ya pasó, estamos metidos en el juego ante Metapán y esperamos sacar los tres puntos de visitante que es el objetivo y encarar el juego con la mejor actitud”, comentó el jugador de Santa Tecla René Gómez.

Concentrados para mañana �� pic.twitter.com/6p4r9W7BvN — Santa Tecla Fútbol Club (@santateclafc) September 20, 2022

Hay que recordar que el siguiente rival de Santa Tecla viene de empatar ante Alianza en el Cuscatlán en un juego dónde dejaron una buena impresión en el debut del torneo.

“Esperamos un partido muy disputado, sabemos que ellos (Metapán) vienen de hacer un buen partido contra Alianza y cada uno está preparado para buscar los tres puntos en una cancha dónde sabemos que se puede jugar”, analizó Víctor García.

Cabe destacar que la condición física será un elemento clave en el certamen nacional ya que debido al formato se jugará cada tres días con jornadas entre semana. Sobre el tema físico, Gómez mencionó lo siguiente: “Tanto FAS como nosotros sufrimos varios calambres y eso es normal porque tenemos bastante de no venir jugando hasta ahora que se dio el torneo. De todas maneras tenemos compañeros que esperan la oportunidad en el banquillo”.

Hay que recordar que muchos equipos tuvieron que restaurar su entrenamientos desde hace un par de semanas tras el parón de la primera por lo que no han logrado encontrar el ritmo deseado. Es importante resaltar que el formato del nuevo Apertura 2022 sigue sin agradar a varios jugadores.

“Es difícil empezar así el torneo cuando has parado por un par de semanas igual hay que encararlo de la mejor manera. A un gran porcentaje no les gusta el formato del torneo con los partidos y los grupos. Nosotros queríamos un torneo normal y no queda otra que acoplarnos a lo que nos han puesto”, agregó Gómez.