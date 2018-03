Santa Tecla quiere retener a Roberto Domínguez

Guillermo Figueroa, directivo del Santa Tecla, confirmó hoy que solo los zagueros centrales Roberto Domínguez e Iván Mancía terminaron contrato con el bicampeón nacional, y ambos están en la mira del Alianza, según confirmaron en el bando tecleño.

Pero el caso de Domínguez es distinto y el dirigente tecleño indicó que están negociando con él para que fiche en el extranjero. En el caso no se de esa posibilidad, la prioridad es que se mantenga en las filas del campeón nacional.

Esa versión la confirmó también el agente de Domínguez, Gastón Fernández, quien aseguró desde Uruguay hay equipos en ese país que han preguntado por el defensor cuscatleco.

"Vos sabés cómo me manejo con Santa Tecla. No tiene nada que ver que no tenga contrato ahora. Mi idea es hacerlo firmar con Santa Tecla y de ahí que vaya a préstamo a un equipo del exterior, para que Santa Tecla pueda recibir algún dinero por eso. Roberto ahora tiene la edad para salir al exterior (20 años) y un futuro con la selección de El Salvador. Si juega en El Salvador, ahora, será en Santa Tecla. Creo que está para algunas cosas más", indicó Fernández, quien descartó posibilidades de que Domínguez forme parte del Alianza a partir del próximo torneo.

A inicios de este año, Domínguez estuvo cerca de jugar en el balompié de Colombia, pero al final no se concretó el préstamo para el jugador cuscatleco.

TRATARÁN DE RETENER A MANCÍA



En el caso de Iván Mancía, Figueroa indicó que se reunirán este martes para definir algunos detalles para su continuidad e intentar convencerlo de que no se vaya al Alianza.

"Será la plática definitiva para ver si Iván quiere continuar con el equipo, aunque nos dijo ayer luego de la final que ya tenía pláticas con Alianza. Nos vamos a reunir con él este martes por la mañana, porque queremos al equipo tal cual como está. Mancía nos dijo que lo iba a pensar, además su esposa le dijo que no se fuera del Santa Tecla", apuntó Figueroa.

Mancía fungió como capitán del equipo colinero en buena parte de la temporada anterior y es uno de los íconos de la institución desde que ascendió a la primera división.