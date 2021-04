Santa Tecla quiere olvidar la goleada

El Santa Tecla dejó una de sus peores versiones el fin de pasado ante el Chalatenango y fue goleado y evidencia sus carencias en el aspecto defensivo en una etapa fundamental del campeonato.

El cuadro tecleño ya piensa en Águila. Saben que hay cosas por corregir pero todavía hay tiempo para explotar sus cualidades frente a un rival que llega mermado este miércoles.

El defensor Edgardo Mira consideró que el equipo cometió errores pero ante Águila será una nueva oportunidad para reavivar sus posibilidades en la tabla del grupo B.

"Cometimos errores pero no hay que quitarle mérito al rival. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y en ese aspecto salimos reforzados, conscientes de lo que se tiene que mejorar para el partido contra el Águila", dijo el defensor.

RIVAL PELIGROSO

Águila no podrá contar con varias de sus piezas clave. Principalmente Gerson Mayén y Nicolás Muñoz son los jugadores que no contarán para el partido en el estadio Barraza. Al respecto, Mira consideró que sin ellos, el rival sigue teniendo una línea ofensiva peligrosa y no quieren volver a ser sorprendidos.

"He leído que Águila tiene algunas bajas pero creo que ese no será un factor de peso. Ellos son un equipo con muchas cualidades y estoy seguro que tienen un plantel amplio para suplir cualquier ausencia que puedan tener. No podemos confiarnos”, concluyó el jugador del equipo colinero, que tendrá que cambiar de imagen en un campo complicado.