Santa Tecla presentó a Ernesto Corti como nuevo DT

La dirigencia del Santa Tecla FC presentó esta mañana en las instalaciones del estadio Las Delicias a su nuevo entrenador, el argentino Ernesto Corti, quien tomará las riendas nuevamente del equipo periquito para el torneo Apertura 2022 que arrancará al final de la segunda semana de julio próximo.



El estratega argentino de 63 años retorna nuevamente al banquillo verdiazul tras hacerlo bicampeón de liga en los torneos Apertura 2016 y Clausura 2017; además de conquistar con los tecleños la Copa El Salvador 2016-2017.



Rómulo Guzmán, miembro de la dirigencia tecleña, hizo la presentación oficial del nuevo timonel de los periquitos para la nueva temporada.



“Es importante para nosotros que el profesor venga porque estamos en un proceso de replantear al equipo y la situación actual del equipo nos permite hacerlo porque tenemos una mayor estabilidad tras la transición que hemos vivido en los últimos mese donde se ha logrado saldar ese millón y medio de dólares de déficit”, externó el dirigente periquito.



ASPIRACIONES

“Carucha” Corti se mostró feliz por retornar a las filas tecleñas tras su paso por los banquillos de Águila en el Apertura 2020 donde perdió la final de liga ante el Alianza y con el Cobán Imperial de la Liga de Guatemala en el Clausura 2021.



“Agradecido con Dios y con Eduardo (Amaya) y su junta directiva por volver a Santa Tecla, estoy feliz de estar de nuevo acá, se cruzaron los caminos de ambos, estaba sin trabajo y la propuesta más allá de lo económico siento que pesó lo deportivo y eso me hizo tomar la decisión de retornar a un club donde me he sentido siempre cómodo. Espero estar a la altura de lo que necesita Santa Tecla”, externó el técnico sudamericano.



El estratega argentino procede del fútbol azteca, específicamente del Toluca de México donde fue asistente de su compatriota Hernán Cristante en el Apertura 2021.



Corti adelantó que la pretemporada del plantel tecleño iniciará la próxima semana.



“Santa Tecla vivió el torneo pasado un apremio por el tema del descenso luego de tener un buen torneo en el Apertura, fue el riesgo que tuvo que tomar la directiva por el tema económico y darle paso a los juveniles. La idea es arrancar el próximo 1 de junio con un porcentaje importante de los jugadores que estuvieron más algunos refuerzos que vamos a necesitar”, acotó.



El técnico gaucho no adelantó nombres de sus posibles refuerzos a destacar que “vamos a evaluar ese tema, lo importante es que deseamos que los juveniles crezcan, pero se evaluará.”