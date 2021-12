Santa Tecla presenta a su nuevo técnico para el Clausura 2022

El Santa Tecla presentó, en una conferencia de prensa, a Daniel Bartolotta como el nuevo director técnico del equipo para afrontar el Clausura 2022.

El timonel uruguayo llega por seis meses a la entidad de La Libertad y cuenta con experiencia como entrenador en el Puebla de México, así como en las categorías inferiores de otros equipos mexicanos como el Atlante, y en la Liga Expansión con Dorados.

En Centroamérica fue director deportivo del Limón de Costa Rica, y trabajó en el Real Madriz de Nicaragua. En el fútbol salvadoreño tuvo un acercamiento con Marte, pero comentó que “no lo conoce totalmente”, aunque tiene algunas referencias.

Bartolotta aseguró que al Santa Tecla ha llegado para pelear por el título, y para ello utilizará una base de jugadores jóvenes mezclados con la experiencia de otros futbolistas que ya se encontraban en el primer equipo.

“Las expectativas son llevar al Santa Tecla a la mejor posición posible, vamos a tratar de pelear por el campeonato y algunos piensan que puede ser descabellado, pero la unión entre la juventud y un poquito de experiencia nos va a llevar a conjugar y a llevar a buen puerto, si no me quedaría en casa; yo no vengo a perder el tiempo, sinceramente”, señaló.

El míster habló también sobre las seis bajas y los cinco jugadores transferibles que tiene el equipo de cara al próximo torneo, y afirmó que los motivos de su marcha “no le competen”, reiterando que trabajará con juventud y con experiencia.

“En la vida no hay nadie indispensable, por algo se van y por algo regresan. Llevamos al primer equipo juventud, la juventud también va a empujando y lo que se necesita es la juventud. Si se van por algo se van, y eso no me compete, lo que me compete es seguir trabajando como venimos trabajando con la juventud y lo que tenemos de experiencia”, declaró.

El entrenador no contará con Rodolfo Góchez como asistente técnico, debido a que este último renunció por motivos personales según indicó el representante de la Junta Directiva del equipo, Rómulo Guzmán.

“(Góchez pidió salir) por un proyecto personal, y por el aprecio que le tenemos, por ser una persona de la casa, decidimos darle lo que estaba pidiendo. Daniel es el técnico principal, Eduardo Castillo, quien fue el técnico campeón con las reservas, va a ser uno de los asistentes técnicos de Daniel, en conjunto con Fran Medrano, (Juan) Monroy será el preparador físico y faltan detalles para firmar al preparador de porteros”, comunicó.

Guzmán también amplió sobre la salida de los once jugadores, explicando que se debe a diferentes factores como el bajo rendimiento, el cambio generacional, poca actividad e incluso temas disciplinarios.

“El torneo anterior para nosotros fue un desastre,se terminó muy mal respecto a lo que esperábamos. En esos momentos hay que hacer un replanteamiento del proyecto. Si revisamos la lista, vemos una cantidad de jugadores que vieron minutos o vieron pocos. Por un lado hay que hacer un recambio generacional, con algunos estamos agradecidos por todo el trabajo hecho en el club, pero habían cumplido su ciclo con Santa Tecla y hay que dar el espacio a nuevos futbolistas. También otros (jugadores salieron) por temas de rendimiento e incluso por temas disciplinarios que nos obligaron a separar a algún jugador”, sentenció.

Para el Clausura 2022, el equipo ya cuenta con tres extranjeros (Eduardo Rodríguez, Craig Foster y Elio Castro) y Bartolotta, junto con Guzmán, esperan ocupar la última plaza con un delantero centro; además, buscarán a un portero y a un volante de contención, que sean salvadoreños, para reforzar al equipo.