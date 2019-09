Santa Tecla pierde a Ricardinho por un mes

El brasileño Ricardo Ferreira "Ricardinho", atacante de Santa Tecla, sufrió el pasado jueves en el partido ante Isidro Metapán sendas lesiones en su rodilla derecha que lo inhabilitará por lo menos cuatro semanas, así lo determinó el estudio médico que se le practicó anoche al ariete sudamericano por parte del médico del plantel auriazul, Mario Rivera.

"Ricardo (Ferreira) sufrió una lesión grado dos de ligamento colateral interno más una lesión grado uno de menisco medial de su rodilla derecha. Se perderá al menos los próximos cuatro partidos de la liga, él está en fase de reposo para desinflamar su rodilla, su incapacidad médica es de tres a cuatro semanas", respondió el galeno ante la interrogante de cuánto tiempo deberá esperar Ricardinho para retornar al plantel.

Rivera aseguró que Ricardinho estaría de vuelto a los campos de juego después de realizarse a futuro una nueva evaluación, ya que "hay que estar pendiente de su evolución ya que actualmente uno de los meniscos medial está inflamado y hasta que se desinflame y siga los ejercicios e indicaciones que le he dejado así será su evolución de recuperación que por ahora se mantiene entre tres a cuatro semanas. Después de ese periodo le haremos otra evaluación ya que debe fortalecer el músculo de su rodilla y recuperar su estado físico por su inactividad", aseveró.

RESIGNADO

Ricardinho mostró sentimientos encontrados tras conocer el dictamen médico del doctor Mario Rivera sobre el estado de su rodilla derecha pero a la vez se sintió agradecido por conocer que su lesión no es tan grave.

"Aliviado por conocer ya lo que me sucedió, no quería imaginarme cosas malas, aún tengo en mi memoria lo que le sucedió a (Bryan) Tamacas y no me quería imaginar nada de eso”, confesó el jugador de los tecleños quien recordó a detalle cómo sufrió esa lesión a los 49 minutos de juego ante Isidro Metapán por la fecha ocho del torneo Apertura y que terminó empatado a dos goles.

“Choqué con (Raúl) Renderos, iba en velocidad y no me paré bien al momento de chocar con él, por lo que sufrí el golpe en la rodilla, sentí un dolor fuerte dentro ella y no pude caminar bien en el momento, luego más adelante me pasó esa molestia ya que al caminar hacia al frente o girar hacia mi derecha no siento dolor o molestia, pero sí siento mucha molestia cuando giro hacia la izquierda de mi cuerpo”, afirmó el jugador.

Ricardinho salió en camilla del campo sintético del estadio Las Delicias al minuto 52 de juego.

""Casi nunca salgo de un partido cuando recibo un golpe así, por eso fue mi temor porque es mi rodilla, el médico me dijo que podría ser el menisco o algo así en un principio, al final sé que me lo dañé pero al final me alegro que no sea tan grave", destacó.

Finalmente, Ricardinho lamentó el hecho de estar fuera de las canchas al menos por un mes y aseguró que definitivamente no viajará este sábado a San Vicente con el equipo al partido que sostendrá ante El Vencedor.

“Es casi imposible que pueda jugar en San Vicente, sería difícil que juegue pero quien tiene la última palabra es el médico del equipo y luego el técnico para saber si viajaré con el equipo o me quedo en casa; aunque también debe contar con mi opinión porque sé que no estoy bien,", destacó. "El médico me pidió que no viaje porque sería peligroso hacer ese viaje con mi rodilla doblada, debo reposar con mi pierna estirada para iniciar el lunes los trabajos de recuperación".