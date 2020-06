"Santa Tecla pidió $50 mil para dejarme venir a Chile"

En el 2016, el delantero paraguayo, Gustavo Gerreño, dio de qué hablar en el fútbol nacional, luego de que se puso la camisa de Pasaquina. Fue artesano del gol en ese plantel que ya no existe en el redondo nacional. Eso lo puso en otro estatus, para que Alianza se fijara en él para el periodo 2017-2018. En el equipo paquidermo levantó trofeos de campeón y puso su cuota de goleo, que es lo que mejor sabe hacer en la cancha.

"Pasaquina fue el lugar donde más cómodo me sentí. Quizá había muchas diferencias monetarias con otros equipos, pero me sentía cómodo. Uno se sentía bien en ese equipo por su gente", apuntó el delantero guaraní, que actualmente milita en el Melipilla, de la segunda división del balompié chileno.

En Alianza, Guerreño también tuvo días buenos, pese a que le costó un poco entender la idea del timonel albo de ese momento, Jorge "Zarco" Rodríguez. Se enchufó y anduvo bien para la causa blanca. Fue parte del equipo paquidermo que ganó el bicampeonato de 2017-2018.

"Gracias al trabajo que hice grupal e individual me ayudó a conseguir ese título de goleo en Alianza. Después, lo que conseguimos con el grupo fue algo increíble, porque el bicampeonato fue un logro importante para mi carrera. Recuerdo que recién llegué a Alianza no era tomado muy en cuenta. Solo jugaba por algunos minutos. Pero a veces, uno necesita todo un partido para marcar un gol. Luego lo logré y pude demostrar todas mis cualidades", externó el suramericano en charla con EL GRÁFICO.

Luego, en cuanto a la presión que se vive en un equipo como Alianza por obtener buenos resultados, Guerreño dijo que de parte de la hinchada alba no la tuvo tanto. "La presión en Alianza se siente quizá de parte de su directiva, de su afición no la hay. Pero sí de su directiva hay mucha presión. Si un jugador no les rinde, lo quieren sacar", aseguró el delantero guaraní desde tierras chilenas, quien dijo que las puertas en las filas albas las dejó abiertas.

Posteriormente, Guerreño saltó a las filas de Santa Tecla, ese equipo que disputó cinco finales al hilo contra Alianza desde 2016 a 2018. Pero el guaraní tuvo un paso corto en las filas de los pericos. porque casi de forma sorpresiva se tuvo que ir al Melipilla, del ascenso chileno. Luego de más de un año después, el paraguayo aclaró cómo y por cuánto pudo desligarse de una vez del plantel tecleño.

"Yo ya les había dicho en Santa Tecla que si me salía lago en el extranjero, ellos me tenían que dejar salir y me dijeron que sí, que no había problema. Me arreglaron el contrato como dos o tres veces y ahí les pedí que pusieran una cláusula de salida, que era de $10,000 y no la pusieron. Antes de que me saliera esta oferta de trabajo en Chile me dijeron que no me preocupara, pero luego no me querían dejar salir y como el técnico (Cristian Díaz) jugaba con un solo delantero, me sentía obligado a jugar en otro lugar en cancha. Santa Tecla pidió $50,000 a Melipilla y terminaron pagando $30,000 para que yo quedara libre", dijo Guerreño a este medio.

Por otra parte, luego de más de un año de afincamiento en el Melipilla chileno, Guerreño dijo que a mediados del año pasado tuvo una oferta de parte de Águila, pero no se pudo concretar,, debido, sobre todo, a que el atacante estaba en buen suceso con el conjunto andino.

Por ahora, tras dos meses y medio de cuarentena, Guerreño trabaja por zoom con Melipilla, de la segunda división de Chile. "Uno extraña a su país, pero ahora no se puede viajar, porque no hay vuelos. Hubo un vuelo humanitario que salió hace poco, pero no pudimos viajar, porque estábamos entrenando. Vamos a esperar". indicó el suramericano.