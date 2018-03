Santa Tecla logra el bicampeonato del fútbol nacional

El torneo Clausura 2017 llegó a su epílogo, con los clubes que mejor jugaron al fútbol como protagonistas de la final: Alianza y Santa Tecla. Pero el duelo se inclinó del lado perico, con una inesperada goleada de 0-4.

La serie histórica entre ambos se mantuvo a favor de los tecleños, que llevan hoy diez ganes, frente a los seis empates y misma cantidad de victorias albas. Esta tarde, los hombres de Jorge Rodríguez no lograron el desquite de la final del Apertura 2016, que se llevaron los pupilos de Ernesto Corti con un 3-2.



Así jugará el Santa Tecla en el campo del estadio Cuscatlán:



Los albos jugarán con:Así estaba la previa de la final del fútbol mayor:Arrancó la final del trigésimo octavo torneo corto del fútbol mayor y podrás seguir toda la acción aquí.

Los primeros minutos disputados dejaron una serie de entradas sobre el colombiano Luis Hinestroza, el más golpeado por la zaga tecleña. Incluso, Iván Mancía se salvó de recibir una cartulina preventiva por una dura entrada por detrás.

Lo más peligroso en los minutos iniciales fueron un par de pases filtrados al área tecleña, uno de ellos en un tiro libre en el que el balón quedó atrás a Darío Ferreira.

Al 20', un centro de Marlon Cornejo desde la izquierda fue bien interceptado por Flores Jaco, que lo mandó al tiro de esquina. Y al 24', se marcó un fuera de lugar, mal sancionado, de Óscar Cerén, pero igual éste no pudo definir ante la salida del meta tecleño Almeida.

Sobre 35 minutos en el Cuscatlán, "Fito" Zelaya se animó de tiro libre y respondió Cornejo con un remate arriba, en el anuncio de lo que se venía.

Gol del Santa Tecla. Marcó al minuto 36 Marlon Cornejo para el 1-0 en la final del Clausura 2017 contra Alianza en el estadio Cuscatlán.

Segundo gol del Santa Tecla. Anotación de Gerson Mayén al minuto 46 en la final del Clausura 2017. Santa Tecla 2-0 Alianza.

Gol del Santa Tecla. Anotó William Canales al minuto 83 en la final contra Alianza para el 3-0 en el Cuscatlán.

Gol de Carlos Bueno al minuto 90 para el 4-0 sobre Alianza en la final del Clausura 2017 en el Cuscatlán.

Y fue el mismo Cornejo quien aprovechó los pocos espacios que dio el Alianza y puso el primero para los pericos. Fue tras un pase desde la derecha de Tamacas para Kevin Ayala, quien dentro del área centró raso para que el '16' colinero pegara solo y batiera a Arroyo. Así fue el tanto:Sobre 40 minutos, el Santa Tecla tenía mayor posesión de balón respecto a los albos, que apresuraban por igualar el resultado. Y luego, un encontronazo entre Barahona y Zelaya en el que el árbitro no pitó la falta del '22' albo.Al 45', tanto Óscar Cerén como Kevin Ayala vieron cartulina amarilla por un forcejeo en la grama frente al réferi Marlon Mejía.Apenas iniciado el complemento (46'), Gerson Mayén marcó en una jugada similar a la del primer periodo. El campeón ganaba 0-2. Hoy la asistencia fue de Ricardo Ferreira, siempre desde el sector izquierdo de la defensa alba.Así logró Mayén el 0-2 sobre el cuadro paquidermo:En el 51', un despeje de Arroyo que rebotó en Ricardo Ferreira casi termina de forma fortuita en las redes blancas. Y al 55', Cerén pudo descontar pero no alcanzó a cabecear un balón desde la izquierda en el que Almeida tampoco pudo despejar de puños.Sobre el 60', el "Zarco" Rodríguez realizó su segunda movida: ya había sacado a Rivera por Sosa y luego a Cerén por Portillo. Al quezalteco no le gustó salir de la cancha.Rodolfo Zelaya se animó a los 67 minutos con un tiro libre que voló sobre la portería del azteca Almeida. En tanto que Carlos Bueno ingresó para los tecleños, por Ricardo Ferreira.En 73 minutos, Bueno le pegó de primera intención desde fuera del área y el esférico quedó en el techo de la meta de Arroyo. Guerreño ingresó para los albos por un Hinestroza que vino a menos.Con 80 minutos cumplidos, Zelaya tuvo otro remate, sin mucho espacio, pero que sacó un susto al sector defensivo perico. El Tecla mantiene su repliegue en la zona media y presiona a los albos, más adelantados.William Canales puso el 0-3 en el Cuscatlán al minuto 83 al definir abajo a la salida de Arroyo, tras una asistencia de Bueno desde atrás de la mediacancha.A un minuto de terminar el encuentro y el Santa Tecla puso el 0-4, al 90', con un tanto de Bueno, tras asistencia de Canales, que protagonizó un cierre de ensueño. Rodolfo Zelaya se fue expulsado por reclamar y se acabó el duelo.