Santa Tecla llega a la semana de la final con deudas

El sábado anterior, antes de jugar el partido de vuelta de semifinales ante el Águila, la dirigencia del Santa Tecla, encabezada por Guillermo Figueroa, canceló a los jugadores la mitad de la deuda salarial que arrastra el plantel durante el último mes. Eso fue confirmado por el delantero brasileño, Ricardo Ferreira, y otros jugadores de esa representación tecleña.

Luego del partido conntra Águila, Figueroa salió al paso para admitir los montos pendientes que hay con los jugadores.

"Estamos tratando de solventar a los jugadores lo antes posible. Creemos que a mas tardar este miércoles podría quedar solventado todo, porque tenemos ya un dinero que se fue a compensación y que primero Dios este miércoles esté disponible", apuntó el directivo del plantel tecleño.

De acuerdo con Ferreira, los jugadores van a esperar a que en esta semana se les pague. "Nosotros siempre confiamos en la dirigencia. Los directivos siempre cumplieron. Tardaron, pero no fue la última vez que pasó. Nos pagaron la mitad porque era lo que tenían, pero dijeron que a más tardar el miércoles van a cancelar. Nosotros confiamos en ellos, porque ellos siempre cumplieron. No es porque ellos no quieran pagar", apuntó el delantero brasileño.

DESCANSO PREVIO A LA FINAL

El Santa Tecla volverá a sus trabajos desde este martes, luego de que el estratega argentino Ernesto Corti decidiera dar descanso a los jugadores, posterior a eliminar al Águila.

El primer entreno de esta semana será en un complejo privado. Luego, el miércoles, el equipo verde volverá a la cancha Las Delicias.

La dirigencia del plantel tecleño quedará a la espera de la planificación de Corti en cuanto a si va a requerir trabajo en el estadio Cuscatlán, sede de la final del Clausura 2017, contra Alianza.