Santa Tecla enfrentará al Alianza en la final del Apertura 2017

¡Expulsión para Edwin Portillo! A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 10, 2017 at 3:26pm PST

El gol de Lorenzo Frutos. Santa tecla 1-0 Metapán. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 10, 2017 at 3:27pm PST

El gol de Tulloch. Santa Tecla 1-1 Metapán. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 10, 2017 at 4:17pm PST

El gol de Kevin Reyes. Santa Tecla 2-1 Metapán. A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Dec 10, 2017 at 4:27pm PST

El Santa Tecla derrotó hoy al Metapán con un luchado 2-1 (2-2 en el global) y clasificó a la final del Apertura 2017, donde se reencontrará con el Alianza, su rival en las últimas dos finales.El cuadro de las colinas recibía al Isidro Metapán con la obligación de ganar al menos por la mínima para empatar el global y luego apelar a su mejor posición en la tabla. Pero la misión no fue fácil, porque se encontró con un cuadro occidental muy respondón.Si no lo viste, así se clasificó el Alianza en el partido previo: "".El partido arrancó con mucha presión y el Metapán incluso metió en aprietos al local muy temprano. Pero la acción clave de los primeros 15 minutos fue la expulsión de Edwin "el Bochinche" Portillo, portero de los caleros, presuntamente por reclamar airadamente.Fue Jaime Ahid Carpio, cuarto árbitro, el que llamó a Joel Aguilar Chicas para decirle que Portillo se había sobrepasado. El central se acercó al técnico metapaneco y lo mandó a los graderíos de platea.Así fue la reacción del técnico:Siete minutos más tarde el Santa Tecla encontró el gol que necesitaba para recuperar la tranquilidad. Un pelotazo largo, desde la mediacancha, fue aprovechado por Lorenzo Frutos. El paraguayo vio la pelota caer y para sorpresa de todo hizo una volea que se convirtió en un golazo.La pelota picó en el suelo, entró a la portería y luego salió por arriba tras romper la red, lo que ocasionó una pequeña confusión. Así fue el gol:Lejos de encerrarse y defender su ventaja, el Santa Tecla siguió dominando el juego y presionando la portería de Óscar Pleitez.Del lado metapaneco, las opciones de gol se dificultaban porque ni Peña ni Tulloch encontraban la manera de asociarse ni de recibir buenos pases desde el mediocampo.Edwin Portillo aprovechó el descanso para hablar con sus jugadores, pues no podía dar indicaciones desde el banquillo por su expulsión.La idea de los jaguares, al menos en los primeros minutos del complemento, era buscar la velocidad de Tullochy esperar un poco más adelantado al cuadro tecleño, aunque eso era jugar al borde de peligro, pues se arriesgaba a contragolpes del rival.Pero las fichas no estaban del todo mal jugadas, porque Tulloch sí resultó ser clave para conseguir el empate, pero lo fue en un tiro de esquina.El jamaiquino recibió un balón prolongado en un tiro de esquina y estaba tan solo que tuvo el tiempo para bajar el balón con el pecho, colocarse y pegarle con toda potencia. Fue el 1-1 y el 1-2 en el global, que le permitía al Metapán clasificar.Así fue el gol de Tulloch, el 1-1:El empate metapaneco le subió nivel al partido, pues ambos equipos estaban dispuestos a fajarse en busca del boleto. Era la semifinal con más goles de este Apertura 2017, y todavía faltaba un golazo.Al minuto 64, el juvenil Kevin Reyes conducía el balón por la punta derecha y toda la zaga jaguar se confío del reservista. Lo pagaron caro, porque el chico demostró su calidad con un gol de antología. Levantó la cabeza y vio salido al portero Pleitez, así que decidió picar la pelota y marcó el 2-1 con un hermoso globito, desde fuera del área,Aquí podés mirar el golazo de Reyes. No por gusto el juvenil es considerado la revelación del torneo para el cuadro perico El marcador no se movió más y el triunfo tecleño le abre las puertas de su tercera final consecutiva. El domingo 17 de diciembre enfrentará a un Alianza que está invicto en el torneo, pero al que le tiene la medida en finales de primera división.Así salen hoy ambos equipos:24. Héctor Ramírez6. Bryan Tamacas5. Alexánder Mendoza3. Roberto Domínguez4. Juan Barahona15. Diego Chavarría17. Kevin Ayala31. Kevin Reyes22. Ricardo Ferreira7. Harold Alas8. Lorenzo Frutos1. Óscar Pleitez27. Édgar Henríquez2. Milton Molina19. Marvin Figueroa26. Diego Peraza4. Christian Sánchez12. Jaime Ortiz23. Christian Cisneros10. Paolo Suárez9. McKauly Tulloch8. José Ángel Peña