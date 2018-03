Santa Tecla derrota al Alianza y es nuevo líder

¿ Y para vos fue penalti? A pesar de eso Óscar Arroyo evitó el primero al atajarle a Ricardinho #Alianza #OscarArroyo #LMF #Ricardinho #SantaTecla Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 6:50 PDT

Así fue el golazo de Juan Barahona para que el Santa Tecla derrote 0-2 al Alianza.

El Santa Tecla sacó provecho de un Alianza que no mostró un orden táctico y que dio muchas facilidades en el mediocampo para quedarse con los tres puntos en disputa, en su visita al estadio Cuscatlán, al derrotar por marcador de 0-2 a los blancos, que de paso le cedieron el liderato a los verdiazules.El equipo tecleño no ocultó sus intenciones de sorprender de manera tempranera a los paquidermos, pero la zona baja blanca mantuvo la calma en los primeros minutos de juego.La primera opción de gol fue para los tecleños en las piernas de Gilberto Baires, que sacó un remate dentro del área, pero el balón se fue desviado, sobre el minuto nueve.Sobre el minuto 15, el portero Óscar Arroyo le detuvo el cobro de un tiro de penalti a Ricardo Ferreira, tras una mano de Isaac Portillo dentro del área.Pero la presión de los periquitos tuvo su recompensa al minuto 25, cuando Marlon Cornejo culminó con un toque de cabeza un mal rechazó paquidermo, unido a una mala salida del portero Arroyo.El panorama quedó más complicado para el Alianza, luego de la expulsión de Rodrigo Rivera, quien vio por segunda vez tarjeta amarilla, por una falta sobre Juan Barahona.En el segundo tiempo, los albos adelantaron filas y buscaron con insistencia la portería rival; sin embargo, la zona baja tecleña no se desordenó y supo contener las embestidas blancas.El delantero Rodolfo Zelaya tuvo la oportunidad de empatar el marcador al 71', pero el portero Juan José Cruz Trinidad le detuvo el cobro de un tiro de penalti, por una mano dentro del área.Pero los periquitos no se olvidaron de atacar y Juan Barahona sorprendió con un zapatazo de media distancia a Óscar Arroyo, quien reaccionó tarde y no evitó la caída de su portería al minuto 77.El Alianza intentó descontar pero no tuvo la idea suficiente para generar jugadas ofensivas y facilitó las cosas al Santa Tecla, que tampoco paso grandes apuros de cara al cierre del juego.: Arroyo; Torres, Silva, Ferreira, Jaco; Hinestroza, Rivera, I. Portillo, Portillo; Contreras, Díaz.Trinidad; Dominguez, Mancía, Ayala, Barahona; Chavarría, Baires, Cornejo, Moreno; Rivera, Ferreira.