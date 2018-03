Santa Tecla denuncia agresión a un aficionado en el estadio de Metapán

Santa Tecla denuncia cualquier tipo de violencia en los estadios, aficionado tecleño fue mordido durante el encuentro. pic.twitter.com/FddJXQXKat — Santa Tecla FC (@santateclafc) March 5, 2017

Minuto 22' incidentes con la hinchada Santa Tecla #Dakecampeón pic.twitter.com/vbcAx2jD8p — Santa Tecla FC (@santateclafc) March 5, 2017

El Santa Tecla, a través de su cuenta oficial de Twitter, denunció violencia contra sus aficionados en las gradas del estadio Jorge Suárez Landaverde; destacando entre los agredidos, un hincha verdiazul con mordidas en su cara.Un conato de bronca entre la policía municipal y aficionados al equipo visitante se dio en el área de sombra por una pancarta que los seguidores tecleños habían colocado detrás del banquillo de suplentes de Santa Tecla.El presidente del equipo jaguar, Wilfredo Guerra, contó a YSKL lo sucedido; al mismo tiempo que subrayó que “no estamos levantando ningún cargo”.“Les estaba solicitando que bajaran la pancarta, porque había afición que estaban viendo el partido y fue donde ellos no quisieron acceder y fue donde se dio el altercado, pero todo sin novedad”, comentó.Guerra observó que el sector donde estos tecleños se ubicaban no era el habitual; sin embargo se movieron ahí ya que “la afición metapaneca había llegado en gran número” y se autorizó al gerente Fredy Vega que les moviese a ese sector.“Los ánimos se caldearon, esto es para disfrutar, pero con el debido respeto, creo que las aficiones deben respetar y no venir a obstaculizar la visión con pancartas que creo que no deberían de estar permitidas en la liga”.