Santa Tecla critica el campo del Audaz, donde jugarán la jornada 14 del Clausura 2018

El Santa Tecla se enfrentará este jueves 22 de marzo al Audaz de Apastepeque después de la victoria lograda ante el Águila, pero a los pericos les preocupa mucho su visita a San Vicente, no tanto por el rival, sino por el estado de su cancha.

La escuadra tecleña mantiene su mirada fija en el mal estado de la cancha del estadio Jiboa y trata de visualizar cómo ese obstáculo obligará al técnico tecleño a modificar la idea de juego para continuar la racha ganadora en el campeonato.

Bryan Tamacas, defensa tecleño, aseguró que el campo de juego carece de todas las condiciones necesarias para albergar un juego de la primera división profesional.

“Es difícil cómo está el terreno de juego, que para el juego de nosotros no nos ayuda mucho y tenemos que improvisar mucho, tirar mucho pelotazo y creo que eso nos complica a nosotros”, indicó el jugador colinero.

POBRE MANTINIMIENTO

De igual manera, Gerson Mayén, volante verdiazul, coindició con el análisis de Tamacas y sostuvo que la cancha del Jiboa no reune los principales requisitos para jugar un partido de Liga Mayor.

A su critero, dejó entrever que el estadio vicentino no cuenta con un buen mantenimiento en su engramillado y la cancha tiene varios baches que impiden el despliegue un juego a ras de piso.

“Nunca he jugado ahí, pero me han comentado que la cancha no está en buenas condiciones, pero es lo que hay aquí en el fútbol salvadoreño. Es una lástima, porque hay muy buenos jugadores en el país y a veces las canchas impiden que se vean un poco mejor”, lamentó Mayén.

La escuadra tecleña viajará el mismo miércoles para solventar el compromiso contra los vicentinos y también tendrá el agregado de que enfrentará a un rival urgido por sumar una nueva victoria, en su lucha por tomar aliento en la zona del descenso.