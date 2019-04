Santa Tecla condiciona la salida inmediata de Juan Barahona a fútbol de Estados Unidos

El zaguero de Santa Tecla, Juan Barahona, dijo este domingo que no tiene claro qué contratiempos hay para poderse ir al club Sacramento Republic, de la segunda liga más importante de Estados Unidos (USL).

Ante eso, Barahona dijo que irá este lunes o mañana a la FESFUT para hacer algunas averiguaciones en cuanto a su contrato con Santa Tecla, que finalizará hasta donde llegue el plantel verdiazul en el Clausura 2019.

"Debo ir a ver unos temas de mi contrato y mi salida de Santa Tecla. Ya no quiero dar más detalles, porque no quiero precipitarme a las cosas. Llevo todo tranquilo", apuntó el seleccionado nacional.

Por otra parte, Barahona mencionó que espera que Sacramento pueda estar en la MLS dentro de unos cuantos torneos. Este club tiene en carpeta la posibilidad de adquirir una franquicia en esa liga.

"Están en eso de adquirir la franquicia para 2021, creo. No pierdo la esperanza de tocar esa liga un día. Estoy capacitado para eso. Confío en Dios que se me dé la oportunidad. Me gustaría irme después de la final (de este torneo). Ese fue el acuerdo. Pero si no de da, voy a poner este martes en la FESFUT un tema que esté a mi favor", indicó Barahona en plática con esta redacción.

UN TEMA ECONÓMICO

Por otra parte, Guillermo Figueroa, presidente de Santa Tecla, indicó que la salida de Barahona depende de Sacramento y del jugador.

"Como Santa Tecla estamos en la disposición de ayudar, pero también hay un momento en el que hay que poner a la institución al frente de toda situación económica. Es muy fácil decir que yo me llevo a este muchacho antes, sin obtener Santa Tecla ningún beneficio. Si el equipo Sacramento accede, se va a ir, sino se irá hasta que termine su contrato (finales de mayo). (Barahona) tiene que irse con los documentos para que él se pueda inscribir allá ", apuntó el titular de la dirigencia tecleña.

Figueroa dejó en claro que la salida de Barahona pasa por lo financiero. "El vicepresidente del equipo, René Guevara, estuvo en comunicación con Sacramento y les dijo que Juan se podía ir antes de que termine su contrato, si se daba una situación económica. No es nada del otro mundo lo que estamos pidiendo por Barahona, es solo por ponerle un precio".

"Es una cantidad bajísima. Parece que una persona de allá de Sacramento dijo que si era por una cuestión económica, que Juan se fuera después de terminado su contrato. Eso me parece irresponsable, que lo quieran todo de gratis. Me da pena con Juan, que está molesto, pero que se moleste con el club Sacramento, que lo está pidiendo y no quiere dar nada ", agregó Figueroa.

Por otra parte, Figueroa trajo a cuenta el hecho de que Sacramento pretende llegar a MLS, a través de la adquisición de una franquicia. "¿Cómo es que un club que está queriendo llegar a MLS no pueda dar lo que estamos pidiendo por Barahona, para que se vaya antes? Si quieren que él se vaya antes, que le dejen algo a la institución", señaló el directivo del equipo verdiazul.