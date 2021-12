Santa Tecla, campeón de reservas

Santa Tecla sufrió, pero logró coronarse campeón de la categoría de reservas al superar al Águila por 4-2 en penaltis tras una final dramática en la que el cuadro perico gozó de una ventaja de 2-0 hasta el minuto 81, pero el cuadro migueleño llevó el partido hasta las últimas consecuencias.



Fue la cuarta corona de los tecleños en la categoría de reservas y la definió Adrián Flores al hacer efectivo el quinto disparo, mientras que bajo los tres postes se lució el portero Erick Vega, al tapar los penaltis de los aguiluchos Robín Borjas y Ricardo Flores.



Por los auriazules también anotaron en la tanda de penaltis, Saúl Hernández y Carlos Alfaro, mientras que Águila se quedó con el anhelo de lograr el bicampeonato.





Santa Tecla dejó en semifinales al favorito Alianza luego de que los albos perdieron el juego en la mesa tras los actos violentos en los que fue protagonista el utilero del equipo, Mauricio Muñoz



Alianza iba ganando 0-2 al Santa Tecla pero al minuto 72, tras una falta sobre un jugador paquidermo, el utilero del equipo, Mauricio Muñoz, agredió verbal y físicamente al árbitro central, Cristian Fagoaga, cuyos detalles fueron agregados en el informe final.



La Comisión Disciplinaria realizó varios castigos contra el equipo paquidermo en el que se incluye perder el partido por 2-0.



SUFRIDO

El cuadro tecleño ganaba 2-0 hasta el minuto 80, pero no pudo contener la reacción del cuadro migueleño que logró emparejar los cartones con el gol de Robín Borja y Carlos González, al minuto 81 y 82 para prolongar el partido.



En el tiempo extra no hubo goles, pero si expulsiones que limitaron las aspiraciones de ambos equipos.



Al minuto 103 se quedó con 10 el cuadro tecleño con la expulsión de Luis Zetino. El Águila también se complicó con la expulsión de Daniel Sánchez, al minuto 113.



En el tiempo reglamentario, Santa Tecla celebró el 1-0 con la anotación de Allan Acevedo, al minuto 39, tras recibir pase al área de Jefry Aguilar y cruzar al portero

Elvis Jiménez.



Santa Tecla cerró primeros 45 minutos con un 72% de posesión y hasta pudo irse con una ventaja mayor al cierre de los primeros 45 minutos pero Brandon Amaya no pudo darle la colocación debida a su disparo dentro del área que el guardameta solo siguió con la mirada, pero para su fortuna este pasó fuera.



La mejor ocasión del Águila para anotar fue al minuto 22 con un disparo desde fuera del área que se estrelló en el poste horizontal.



Los tecleños registraron un 72% de posesión de balón contra un 28% del cuadro migueleño.



Águila reaccionó hasta el minuto 81 con el tanto de Robín Borjas para poner a los emplumados a tiro del empate el cual llegó un minuto después con la anotación de Carlos González.



Águila lamentó también la ocasión de Francisco Laínez, quien perdonó el tercer tanto emplumado en un mano a mano contra el portero Erick Vega que tapó su disparo y un contrarremate, al minuto 92.