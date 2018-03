Santa Tecla, campeón de la Copa El Salvador

Con un tiro libre de Juan Barahona, el Santa Tecla ganó al FAS por 1-0 y es el campeón de la Copa El Salvador, torneo en el que participaron 36 equipos de las tres ligas del fútbol salvadoreño.

La única anotación del juego llegó al minuto 51 por medio de un tiro libre que cobró con potencia el defensor tecleño e intentó cortar el portero Nicolás Pacheco a dos manos, pero su reacción no fue lo suficiente para evitar que el balón besara la red.

Barahona también fue el jugador que le dió el pase a la final a los tecleños al cobrar el penalti contra el Alianza en el minuto 80 en la semifinal.

Con la Copa El Salvador. el Santa Tecla suma su cuarto título en dos años, mientras que el FAS llegó a ocho años sin llevar nada a sus vitrinas.

Esta fue una buena oportunidad de anotar para FAS ante Santa Tecla en la final de la Copa El Salvador que se disputa en el estadio Cuscatlán. La tuvo William Maldonado, pero Joel Almeida tapó el disparo. #fas #santatecla #copaelsalvador #cuscatlan Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 6:32 PST

Los primeros 45 minutos de juego fueron de dominio alterno con pocas ocasiones de gol y mucha interrupción por las faltas en ambos lados.El equipo tecleño estuvo cerca de celebrar el gol con un desvío de Néstor Raúl Renderos que pasó muy cerca del ángulo de la portería de Nicolás Pacheco cuando intentó despejar un centro.El FAS merodeó el área tecleña con buena idea, pero en el pase decisivo no estuvo certero y apenas logró un tiro libre que no fue aprovechado por Mancía y que terminó en la grada. La mejor ocasión para anotar la tuvo William Maldonado, al minuto 32, en una acción que no pudo definir frente al guardameta mexicano Joel Almeida.

Santa Tecla quebró la resistencia tigrilla y tomó ventaja en el marcador al minuto 51 en un tiro libre que cobró con potencia Juan Barahona y en el fondo Nicolás Pacheco en el que se quedó corto de reacción el meta tigrillo.



Juan Barahona anotó el 1-0 a favor del Santa Tecla en la final de la Copa El Salvador contra FAS en el estadio Cuscatlán sobre el minuto 51. #fas #santatecla #copaelsalvador Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 6:47 PST

La final de la Copa El Salvador sirvió para la confirmación de la paternidad del cuadro verdiazul sobre el FAS que no le gana desde hace 13 juegos en el torneo de la primera división. La última victoria ante la escuadra verdiazul fue un 2-1 en la fase de cuartos de final del Apertura 2015 que le dio el pase a los santanecos a semifinales.Las posibilidades del FAS se disiparon con la expulsiónde Jairo Henríquez al minuo 88 por roja directa por parte de Iván Bartón.

El equipo tigrillo clasificó a la final con apuros al imponerse por 1-0 al Chagüite de Lolotiquillo, Morazán con gol de William Mancía.



Por su parte el equipo tecleño superó al Alianza en semifinales con marcador de 1-0 con gol de penalti al minuto 80 de

Juan Barahona.





#CopaElSalvador | Así sale el #SantaTecla para la final: Joel Almeida; Roberto Domínguez, Alexander Mendoza, Bryan Tamacas, Juan Barahona; Aldaír Rivera, Kevin Reyes, Jacobo Moreno, David Miranda; Lorenzo Frutos y Ricardo Ferreira. — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 23 de noviembre de 2017