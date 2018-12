Santa Tecla arrancó pretemporada con tres refuerzos

Se acabó la vacación para el campeón nacional, el Santa Tecla, que hoy arrancó su preparación para el Clausura 2019 con la incorporación de tres nuevas piezas, pero con ausencias debido a las festividades.

En el Tecla era previsible algunas ausencias con motivo de viaje: el entrenador Cristian Díaz, el preparador físico Gastón Ramondino, los nacionales Derby Carrillo, Gerson Mayén, Diego Chávez, Kevin Santamaría, Wilfredo Cienfuegos, Jairo Henríquez; el mexicano Joel Almeida y los fichajes uruguayos Matías Soto y Gastón Colmán.

Del plantel anterior participaron de la primera sesión de acondicionamiento físico Alexander Mendoza, Wilma Torres, Gilberto Baires, Kevin Ayala, Kevin Reyes, Aldair Rivera, Andrés Jaco, Fernando Quintanilla y Giovanni Ávila.

De los refuerzos se presentaron tres nacionales Nelson Alvarenga (ex Jocoro), Erick Rivera (ex Limeño) y Adalberto Hernández (ex Juventud Independiente).

EL RETO DE LOS NUEVOS

De estos últimos, Rivera ya tiene un pasado con los pericos, pues en 2014 estuvo cedido un torneo. "Ya estuve antes un torneo a préstamo con Santa Tecla, después me fui a Juventud Independiente. Ahora vengo más maduro, a sumar y a ganarme un puesto con el equipo. Tengo que venir a hacer goles, ese es mi trabajo. Vengo a un equipo que juega bien y estoy feliz de venir al campeón", explicó.

Nelson Alvarenga, quien procede del benjamín Jocoro desde tercera división, explicó que le ilusiona este reto de jugar para el monarca de la liga mayor.

"Me han recibido bien en Santa Tecla y es una motivación extra venir al campeón. La competencia es fuerte pero vengo a dar lo mejor de mí. Sin menospreciar a Jocoro las responsabilidades son mayores acá", analizó.

El otro elemento es Adalberto Hernández, quien ha jugado antes con la UES, San Pablo Municipal, Audaz y con Juventud Independiente. "He firmado por dos años. Tengo gran expectativa, emoción y entusiasmo. Este grupo es muy sano y lo ha demostrado en los últimos años", declaró.

Para el 3 de enero se espera el regreso de todos los integrantes que están fuera del país. El asistente técnico Rodolfo Góchez comentó que a todos los jugadores se les ha dado un plan de trabajo para trabajar la parte física.

YA GANARON SU PRIMER PARTIDO

Con motivo a las fiestas patronales de Texistepeque, el Santa Tecla envió un equipo alternativo, integrado con jugadores de la reserva más el defensor Andrés Flores Jaco del equipo mayor, para jugar el miércoles contra Titán de tercera división.



En la cancha Sandoval, los pericos se impusieron 2-1. Marcó doblete Óscar Paz y por los locales descontó Cristian Medina.