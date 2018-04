Santa Tecla amplió su invicto en Las Delicias, pero su entrenador lo ve de menos

El Santa Tecla prolongó a 25 su racha de partidos invictos en el estadio Las Delicias, pero ese dato no emociona ni preocupa al timonel Rubén Da Silva, quien pide a su equipo no acomodarse.

"Quedé satisfecho por el resultado ante Chalatenango (victoria por 1-0), pero el equipo puede dar más. A veces nos acomodamos. No estuvimos a la altura, más en esta etapa del campeonato. Me importa cómo quedemos en la tabla al final del torneo. Si el invicto da un campeonato, bienvenido sea. No me tiene preocupado eso", analizó el entrenador.

Para Da Silva, el Santa Tecla cayó por momentos en el juego del Chalatenango.

"Erramos muchos goles. Nos acomodamos. Tenemos que estar más arriba y tenemos que trabajar para salir adelante. Les dije a los jugadores que Chalatenango es un equipo que te duerme el partido y eso no podía pasar", apuntó el estratega.