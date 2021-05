Santa Tecla, a semis

Con goles de sus dos atacantes nacionales, Roberto "Torito" González e Irvin Herrera, Santa Tecla se clasificó a semifinales al derrotar 1-2 como visitante a un Once Deportivo que no mostró ese rostro combativo de principio a fin y debió dejarle la puerta abierta a los periquitos para que celebraran su boleto de visita.

Partido de nervios para ambas oncenas donde se dieron por todo en procura del triunfo.

Santa Tecla no se amilanó por el ambiente de fiesta que hubo en el Simeón Magaña ya que la presión que ejerció en los primeros cinco minutos de juego se tradujo en tres tiros de esquina de forma consecutiva que hizo trabajar de más a su zona baja.

Los ahuachapanecos respondieron a los cuatro minutos cuando la escapada del azteca Solís terminó con un remate a portería donde su paisano Dautt contuvo bien pese a que tenía a Rugamas y a Medrano con mejor panorama de gol.

Luego de 15 minutos de juego el dominio ya era de los locales que buscaban sorprender por las bandas la portería defendida por Alejandro Dautt.

El gol seguía rondando la portería de Dautt quien al 21' salvó al Santa Tecla al detener el remate de David Rugamas luego que "Tepa" Solís lo habilitó a las espaldas de los dos zagueros centrales periquitos.

Maynor Serafín miró la primera tarjeta amarilla del juego al 23' luego que agarró de la camiseta a Kevin Menjívar cuando el ex sub 23 se escapaba por la banda izquierda.

Los últimos 10 minutos del primer tiempo fueron para los porteros ya que Dautt seguía conteniendo todo remate hacia su portería y Yonatan Guardado le ahogó al 37' la mejor jugada de gol de los tecleños al achicar el remate de Roberto "Torito" González sobre el punto penal.

Dautt salvó a los periquitos al 43' al detener con mucha incomodidad el derechazo de Diego Ascencio desde fuera del área.

El mexicano "Tepa" Solís se llevó también la tarjeta amarilla a falta de dos minutos del final del primer tiempo por falta sobre Rivera.

PACIENCIA Y GOL

Ambos técnicos hicieron movimientos en sus respectivos equipos, donde Guevara mandó a Gilberto Baires por un colombiano Medrano que no estuvo muy fino en la primera mitad.

Mientras que "Polillita" Da Silva sacó al lateral Serafín, a quien ya le pesaba la tarjeta amarilla del primer tiempo y mandó a Walter Torres a trabajar su zona.

Santa Tecla perdonó a los occidentales al 51' cuando un error de marca de Menjívar sobre César Flores le permitió al "19" de los tecleños mandar un centro medido al corazón del área donde Irvin Herrera remató de cabeza pero desviado del poste izquierdo de la portería norte.

Once Deportivo estuvo cerca de romper el empate cuando el remate de zurda de Herberth "Chiqui" Díaz se estrelló en el travesaño y después el remate de Rugamas se elevó de manera infantil.

El ingreso de Gilberto Baires le permitió al equipo local ser más profundo sobre la parcela rival, algo que careció en la primera mitad del juego.

Pero cuando mejor jugaba el Once Deportivo y el gol de la clasificación rondaba la portería de Alejandro Dautt, fue la visita la que pegó fuerte al 62' cuando una pelota que perdió Solís en la salida local le permitió a Olivera mandar un centro por la izquierda donde Cornejo mandó un centro al corazón del área donde Irvin Herrera pechó con fuerza el balón hacia Roberto González para vencer la tapada de Guardado y abrir el marcador.

La desesperación en las filas locales era evidente y se acrecentó al 70' con el gol de Irvin Herrera tras un error monumental de marca de la zaga ahuachapaneca.

Pero los deseos de no quedar eliminado en casa elevó los ánimos por buscar el descuento en el marcador en las filas ahuachapanecas cuando David Rugamas al 80' conectaba de cabeza un centro desde la derecha del mexicano Marvin Piñón.

Once Deportivo ya no pudo cambiar la historia, ni el ímpetu mostrado en los últimos 15 minutos de juego por sus jugadores alcanzó para evitar que Santa Tecla se clasificara a semifinales donde ya lo espera el FAS.