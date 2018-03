Santa Tecla-FAS, la serie más pareja

#EncuestaEG: ¿Qué serie de cuartos de final será la más apretada? — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 1 de mayo de 2017

SAN SALVADOR. Sin duda alguna, las series de cuartos de final del Clausura 2017 comienzan a definir a los favoritos para llevarse el título en un campeonato que ha demostrado competitividad en la zona alta. Equipos como el Alianza o Águila, que terminaron arriba en la tabla, no tienen tan fácil su pase a la siguiente ronda.Es por eso que quisimos conocer la opinión de la afición respecto a los cuatros partidos que arrancan mañana y que comenzarán a dar una primera vista de los posibles clasificados a las semifinales del torneo. En su mayoría, los internautas tienen claro cuál es el partido más cerrado en esta fase.Y es que Santa Tecla contra FAS se llevan el premio. El 61 por ciento de más de 540 usuarios de Twitter que participaron en nuestra encuesta consideraron que este en el partido más cerrado en esta fase. De hecho, el cuadro santaneco no logró más que un empate ante el vigente campeón, dirigido por el argentino Ernesto Corti.Más lejos en las preferencias, el partido entre el Isidro Metapán y el Firpo se ubica con el 23 por ciento de los votos con otro de los partidos con resultado reservado. Ambos equipos, clasificados en la cuarta y quinta posición respectivamente, tendrán un duelo de poder a poder por sacar ventaja en su campo.Finalmente, la mayoría parece tener claro que el Águila-Limeño y Alianza-Pasaquina no supondrá un problema para los dos grandes del fútbol nacional.Un 9 por ciento consideró que el partido del cuadro emplumado será el más complicado, mientras que apenas un 7 por ciento consideró el partido entre albos y burros como el más difícil.