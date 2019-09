Santa Tecla - Águila completarán la jornada 6 del Apertura

El campeón Águila enfrentará este miércoles 25 por la noche a los pericos de Santa Tecla en juego que completará la jornada seis del torneo Apertura 2019.

El estadio Las Delicias es una cancha que a todas luces ha sido un dolor de cabeza y un sufrimiento palpable para el plantel naranja y negro que maneja el guadalupense Carlos Ernesto Romero.

Los números oficiales de liga logrados por el Águila en el estadio Las Delicias de Santa Tecla no mienten y señalan que es uno de los estadios (junto al Jorge “Calero” Suárez de Metapán) donde el equipo oriental padece de principio a fin; ya que de 16 visitas al terreno de juego tecleño apenas ha firmado dos triunfos (el último hace casi tres años) y cuatro empates (tres de ellos sin goles) desde el Apertura 2012, datos que sin duda hace pensar al cuerpo técnico emplumado buscar una estrategia con el fin de alcanzar sumar al menos un punto de Santa Tecla.

“Los juegos son diferentes, ninguno es igual al otro creo que Santa Tecla es un buen equipo, que está pasando por un buen momento y eso demuestra la calidad del equipo", aseveró Carlos Romero, técnico del equipo emplumado.

El estratega migueleño destacó las virtudes de su rival en la liga al señalar que el fútbol de los tecleños es respetable, "que ofrece una filosofía ya conocida por todos, no es un equipo limitado, posee recursos y no hay que confundir que lo que le sucedió a ellos les ha pasado a todos, a mí especialmente cuando inicié en Águila, actualmente estamos en esa etapa de la liga donde los resultados no llegan, pero cuando existe una disciplina táctica y dedicación, esfuerzo y entrega del plantel y cuerpo técnico se puede salir de todo eso que Santa Tecla vivió y que estamos experimentando actualmente", acotó.

Águila saboreó por última vez la miel del triunfo en campo periquito el miércoles 2 de noviembre de 2016 cuando por la fecha 18 del torneo Apertura derrotaron a los tecleños por 1-2 gracias a los goles de penal del uruguayo Nicolás Fagúndez y otro tanto del colombiano Jimmy Valoyes; mientras que Marlon Cornejo anotó por los periquitos.

Ese triunfo en campo de Las Delicias le supo a gloria a ese equipo aguilucho que entrenaba el argentino Edgardo Raúl Malvestitti y que logró llegar hasta semifinales que perdió precisamente ante Santa Tecla ya que debieron esperar cuatro años para repetir la victoria sobre los verdiazules cuando Águila derrotó 1-3 a los tecleños en su primer torneo en primera división un sábado 17 de noviembre de 2012 dentro de la fecha 17 cuando los goles de Walter Soto, Osael Romero de penal y de darwon Bonilla doblegaron por primera vez al “benjamí” de esa temporada que descontó por intermedio de Kevin Santamaría.



CONFIADOS

Por su parte el plantel tecleño llega a su duelo de liga de este miércoles con los ánimos por las nubes luego de sumar tres victorias consecutivas que lo han colocado quinto en la tabla general con 15 puntos pero con mejor diferencia de goles que Isidro Metapán y el propio Águila que en sus últimos cinco partidos ha perdido cuatro juegos y se ha estancado también con 15 nomios.

“Llegamos con la moral en alto gracias al esfuerzo del grupo que nos ha permitido sumar puntos importantes. El miércoles ante Águila vamos a ratificar el buen momento que estamos pasando ya que nuestra idea es terminar terceros en la tabla y para ello debemos ganarle al Águila”, aseguró el panameño Armando Polo, uno de los líderes de goleo del torneo Apertura con nueve dianas.