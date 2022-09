Sandra Maravilla: “Siempre dije que quería jugar con FAS a nivel internacional”

Sandra Maravilla, jugadora del equipo femenino de FAS se mostró motivada con la oportunidad de representar a El Salvador con el equipo de sus amores en el torneo Interclubes de Costa Rica.

Maravilla y sus compañeras de equipo llegan a suelo tico como las vigentes campeonas del fútbol salvadoreño y aspiran a llegar a lo más lejos del certamen internacional.

La atacante santaneca también comentó sobre la situación que atraviesa el fútbol salvadoreño y con la incertidumbre de saber si habrá torneo nacional en el fútbol femenino para este semestre.

Sandra Maravilla, atacante de FAS controla el balón en un juego amistoso ante elementos de la sub20

¿Cómo te sientes de encarar este torneo UNCAF con FAS?

Estoy motivada, no sabía que esto se podía dar. Por ahí se había hablado de un partido pero siempre dije que quería jugar con FAS a nivel internacional y primero Dios vayamos y nos salgan las cosas bien.

¿Este es tu primer torneo internacional?

Con FAS si, anteriormente ya había ido a un interclubes, no nos fue muy bien pero espero que con FAS sea diferente.

¿Qué sabés de los rivales a los que van a enfrentar?

La preparación de ellas ha sido otra, han venido jugando por mucho tiempo, son equipos muy duros, de hecho son las campeonas pero nosotras también.

¿Cómo ha sido la preparación para este torneo tomando el parón del fútbol salvadoreño?

Ha sido difícil, muy corto, ojalá la carta hubiese llegado antes pero estamos aquí y lo afrontaremos de la mejor manera.

¿Qué les ha mencionado el cuerpo técnico sobre el torneo UNCAF?

Nos han remarcado que hay que ir a competir, es una institución muy grande y nos deja esa obligación. Ha sido corto el tiempo pero hemos trabajado duro y saldremos a competir.

¿Cómo las ha apoyado la institución en las últimas semanas?

Bastante bien, la semana pasada se nos acercaron y nos dijeron lo que querían, nosotros también estamos agradecidas con ellos y con la oportunidad de seguir acá.

¿Crees que estás pasando tu mejor momento en FAS tras los tres campeonatos que has conseguido?

Se podría decir que sí. Hace dos torneos pasé por una crisis porque no pudimos alcanzar el campeonato. Hay que disfrutar los buenos momentos de acuerdo a los malos que hemos vivido. No había sacado todo lo que podía hacer y no queda otra que seguirme preparando y darles alegrías a todas esas personas que nos apoyan.

¿Qué opinión tenés sobre lo ocurrido con la crisis de la FESFUT?

Es bastante complicado, lastimosamente al fútbol femenino no se le ha dado una fecha para empezar y eso lo dificulta un poquito más de acuerdo a nosotras. Con respecto al equipo mayor se ha mantenido y eso es muy bueno y ojalá enfrenten muy bien el torneo y que les sirva a todos los equipos para mejorar en su estructura de trabajo a corto o mediano plazo y sin dejar atrás al femenino en todas sus facetas.

¿Qué expectativa tenés sobre la nueva comisión regularizadora y su aporte al fútbol femenino?

Me imaginó que es para que haya un cambio. Algo bastante positivo. Como repito, espero que no dejen aparte al femenino y que se den cuenta que hay potencial. Hay jugadoras que van saliendo del país y está va progresando muchísimo y no nos quedemos solo con eso sino que también es momento de dar el salto.

¿Qué esperás de este semestre en FAS?

Primero ir a competir en el torneo UNCAF y traernos un buen lugar de allá, ojalá sea el primero. Luego acá, venir y seguirnos preparando para un torneo más dependiendo como se juegue y seguir con esa dinámica que arrastra el equipo con los campeonatos pasados y volver a levantar un título que es para lo que una se esfuerza.