Sancionan a seleccionados ecuatorianos por indisciplina

El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Carlos Villacís, suspendió hoy de forma indefinida a cinco seleccionados por actos de indisciplina previo al partido del martes frente a Argentina por las eliminatorias del Mundial de Rusia de 2018.Villacís admitió que la sanción fue tomada este jueves por los nueve miembros del directorio de la federación."Los cinco jugadores que están involucrados en esto han sido separados de cualquier convocatoria a la selección nacional indefinidamente", aseguró Villacís a los periodistas, tras la reunión que tuvo con el directorio de la FEF."Es una decisión muy dura, drástica, dolorosa por los chicos, pero indudablemente había que tomar una decisión, sentar un precedente para el futuro, para los próximos convocados a la selección", añadió el dirigente.Enner Valencia, Jefferson Orejuela, Robert Arboleda, Gabriel Cortés y Joao Plata son los futbolistas suspendidos, según informó el diario El Comercio en su web, aunque la FEF remarcó que no revelará los nombres de los sancionados."De ellos, los tres primeros jugaron contra la Albiceleste en el estadio Atahualpa la noche del último martes 10 de octubre", precisa el diario."Los nombres de los jugadores no los vamos a dar, pero son cinco los que están suspendidos indefinidamente. El acto de indisciplina que cometieron fue haber salido de la concentración de la selección a la medianoche del viernes, amanecer del sábado y regresar a las 02.20 de la madrugada", añadió Villacís."Lo más cómodo sería cruzarse de brazos y no hacer nada. Es momento de virar la página y trabajar porque el futuro nos dará la razón. Quiero tener la conciencia tranquila de que dejé una base para el futuro", señaló el dirigente.La denuncia la hizo el periodista Reinaldo Romero, comentarista de Radio La Red, quien en su cuenta personal de Twitter afirmó que cinco jugadores de la selección ecuatoriana abandonaron la concentración la noche del sábado para irse de fiesta, un día después de que la Tri perdiera por 2-1 con Chile en Santiago, en la penúltima jornada de las eliminatorias suramericanas.Ecuador, que se quedó sin mundial, terminó con 20 puntos en el octavo lugar de las eliminatorias, en una de sus peores campañas