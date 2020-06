Sanción de la FIFA contra el Santa Tecla, el tema sobre la mesa en El Gráfico TV

El Santa Tecla fue sancionado por la FIFA a pagar $89,400 al entrenador mexicano Marco Sánchez Yacuta por una demanda interpuesta contra los tecleños ante los tribunales de FIFA desde inicios de febrero pasado, por incumplimiento de contrato y ese fue el principal tema de discusión en el programa El Gráfico TV, del pasado martes.

Según conoció El Gráfico, el equipo salvadoreño deberá pagar $89,400 al timonel mexicano, por incumplimiento de contrato por un año y según Marcelo Betancourt, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) fue cómplice porque avaló la inscripción del argentino Osvaldo Escudero, en lugar de Sánchez Yacuta “toda la culpa es de la FESFUT que les permite a los equipos este tipo de chabacanadas. Al Santa Tecla lo pueden sacar por unos dos años del fútbol, la FESFUT aceptó los dos meses de salario, lo tomó como finiquito e inscribieron a Osvaldo Escudero”.

Mientras que Eugenio Calderón opinó que “su representante sabe manejarse a nivel internacional, ya sabe las cosas frecuentes que se dan en nuestro fútbol, hoy es otra directiva, no sé si contaban con estos $90,000. No damos pasos al profesionalismo. Me da enorme tristeza que el fútbol salvadoreño quiera seguir colocando tanto extranjero, jugadores y técnicos, cuando tenemos gente que tiene mayor capacidad del mismo Sánchez Yacuta, el dirigente se busca estos problemas. Cómo permitió (la FESFUT) si no tenía finiquito firmado por Yacuta. La FIFA le está dando la razón”.

“La directiva anterior deja colgada a esta directiva con este lío, la FESFUT fue permisiva a esto… permitió (Inscripción de Escudero)”, añadió.

Enlazaron con Eduardo Amaya, presidente del Santa Tecla, quien dejó en claro que la demanda la heredó de la junta directiva saliente. “analizamos el tema desde la óptica legal, nos dicen que tenemos un plazo para apelar, analizamos si valdría la pena hacerla. Es un tema que lo heredamos de la junta directiva anterior; asumo las riendas el 5 de enero, cuando llego, ya el cuerpo técnico estaba teóricamente desvinculado, nuevo cuerpo técnico presentado ante la FESFUT, medios y afición, eso heredamos. El presidente (Guillermo Figueroa) anterior renunció a formar parte de la directiva. Optó por renunciar cuando se leyeron los estados financieros. Pedí auditar las cifras con déficit de arriba de $350,000, incluso incrementó por pasivos”.

Dejó en claro que “pedí revisión de contratos de los últimos dos años, me encontré que todos firman bajo ‘la costumbre’, este contrato (Sánchez Yacuta) tiene una consideración, es de preguntarle a la directiva anterior, obvia la regla que es una generalidad firma el club. El que firmó ese contrato sabía las repercusiones. El contrato fue firmado por el apoderado del equipo. Pautas legales que corresponden, nos vamos a llevar el trago amargo”.

Le llamó la atención que el día de la notificación de la sanción económica de FIFA “ese día se acercan personas a miembros de la directiva, una oferta para comprar el club, pero no está en venta, es patrimonio del Santa Tecla. Nos hace pensar que hay mala intención con esta demanda. Con $100,000 no se ha acabado el mundo, no digo que lo tenemos, pero traerá repercusión y alguien tendrá que pagar los platos”.

“Hay una línea delgada con la legalidad, lo que ocurrió es un tema aparte a la inscripción del técnico Escudero. En caso que nos toque asumir este pago, habrá consecuencias para alguien más”, añadió.

DIPUTADO SUPLENTE

El siguiente tema sobre la mesa fue la inscripción del futbolista salvadoreño Rafael Burgos, como candidato a diputado suplente independiente para las elecciones del próximo año.

Rodrigo Arias manifestó que “cuando un atleta entra a un espacio político, es positivo que ese grupo representa tenga una voz en la toma de decisiones, tiene derecho, ojalá que si lo hace, tenga voz en el sector de deportistas. Si representa ese sector, que bien”.

Betancourt dejó en claro que “últimamente han utilizado la imagen que tienen (diputados deportistas), es utilizada por encima de la capacidad, los llevan como un gancho para ganar votos; desde ese punto de vista, si la señora que quiere ser diputada independiente, lo lleva por el tema imagen, me parece mal, pero si lo lleva por su capacidad y necesidades que tienen el deporte, puede aportar. Quiere llevar esa experiencia que tiene para beneficiar a los atletas”.

Calderón fue duro con el tema, manifestó que la Asamblea Legislativa necesita renovación “la clase política necesita una renovación total, esos dinosaurios que han vivido de la política por más de 50 años… Es democracia (la participación de Burgos), pero las últimas experiencias que hemos tenido, mira cómo terminó, el sistema está mal. Lo que necesita es un cambio estructural de 84 diputados, reducir a la mitad”.

Analizaron las protestas de deportistas y equipos de fútbol sobre la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años a quien un policía le presionó el cuello con la rodilla durante más de ocho minutos y falleció la semana pasada.

Finalizó el programa con “un día como hoy” con el recuerdo de los juegos: Ajax 2-0 Panathinaikos, en la final copa Europa de 1971. “Ese Ajax se instaló en la cima del fútbol, una de las escuelas más grandes, fabricación de futbolistas”, recordó Calderón.

También analizaron el juego Chile 2-0 Italia del Mundial Chile 1962 y el Argentina 3-1 Corea del Sur, del Mundial 1986.