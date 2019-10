Sánchez Yacuta: "Aspiramos a clasificar entre los primeros dos lugares"

El entrenador mexicano Marco Sánchez Yacuta ya pudo estar en cuatro ocasiones desde el área técnica con Santa Tecla. Hasta ahora, Yacuta ha sumado ocho de los 26 puntos que tiene el cuadro perico en la tabla general y para seguir en zona de postemporada desde la casilla cinco (solo a dos del sublíder Sonsonate) le apuesta al hecho de que el cuadro verdiazul siga siendo vertical en su fútbol.

¿Cómo ha sido su fase de adaptación en Santa Tecla?

Ha sido lenta, pero firme. En el juego contra Chalatenango no pudimos trabajar todavía bajo mi mando, porque estaba aún el profesor Leonel Cárcamo al frente. Después de ese juego, obtuve el alta en cuanto al registro y empecé a manejar el grupo. Pero mi adaptación al equipo ha sido muy buena. He tenido una muy buena aceptación de parte del grupo de jugadores. Eso me ha ayudado mucho a conseguir los resultados que he conseguido hasta el momento. He encontrado mucha disposición en los jugadores, muchas ganas de hacer las cosas bien. El equipo poco a poco va asimilando la idea.

Leonel Cárcamo Batres le entregó el equipo con 18 puntos y usted ya ha sumado ocho en cuatro partidos, para asegurar ahora la casilla cinco de la tabla con 26, a dos del segundo lugar. ¿Se mantiene dentro del presupuesto de puntos hecho hasta esta fecha?

Sí. Estamos en la zona de clasificación, que es el primer objetivo. Estamos pensando en terminar lo más arriba posible para pelear por el título. El equipo ha asimilado bien la propuesta nuestra, que es mantener un estilo propio. Tenemos buena posesión de pelota, somos verticales. Tratamos de jugar igual dentro y fuera de casa.

¿Pidió referencias a Leonel Cárcamo Batres, que fue su antecesor, a su llegada a Tecla?

La verdad es que con el profesor Leonel hablé poco. Hablé más con Guillermo Figueroa, que es el presidente. Antes de llegar, ya había visto vídeos. Fue él quien me puso al tanto de los jugadores que formaban el plantel. He encontrado un equipo técnicamente bastante bueno, con aspectos por mejorar, pero con un sistema que dominan. Tuve buenas referencias del equipo, sobre todo desde lo técnico.

¿Cuál es el sello que le pone a sus equipos desde lo futbolístico?

Siempre generamos en nuestro jugador ese gusto por ganar, esa mentalidad de trascender, de siempre querer estar arriba. Poco a poco, el equipo la va mostrando. Como lo han podido ver, tenemos un equipo dinámico . Me gusta que mis equipos presionen, que no se tiren atrás, que intente, pese a que el rival también cuenta y te quita espacios. Ahora estamos jugando 1-4-4-2, porque creo que tenemos los jugadores idóneos para hacerlo así. Pero el modelo es siempre tratar de ser protagonistas. Aspiramos a lo más alto.

¿Les alcanzará para ir a postemporada entre los primeros dos lugares de la tabla?

Es una realidad que Alianza y FAS están haciendo un buen torneo. La competencia es fuerte. Aspiramos a clasificar entre los primeros dos lugares a postemporada. No sé si nos alcance o no para igualar a Alianza. Vamos a tratar de conseguirlo, a tratar de mejorar en todos los días.

¿Qué impresión le ha dejado hasta ahora la liga salvadoreña?

He visto ya muchos rivales. Antes de venir también estuve observando partidos de Santa Tecla. Esta es una liga en la que hay mucho juego directo, mucho juego desde la primera linea, que es la defensa. También acá se generan muchas jugadas en táctica fija. Hay delanteros que aguantan bien la pelota. Con Santa Tecla, esperemos que sea llamativo el estilo que queremos manejar, de juego combinativo, asociado. Hay jugadores que te permiten hacerlo.

Pero contra Alianza, el domingo pasado, se pudo ver muy poco de eso, debido a que primó el juego fuerte...

Influyeron las tres expulsiones (dos de Alianza y una de Tecla). Alianza nos estudió bien. Encontró nuestro puntos fuertes e intentó neutralizarlos. Pero nosotros también estudiamos bien a Alianza. Tras la primera expulsión (de Narciso Orellana) Alianza se ordenó muy bien. Hay partidos en las que encuentras facilidades, pero en este partido ningún equipo dio un palmo de terreno. Se volvió un juego cerrado y físico. Hubo roces fuertes. Pero fue un juego que se disputó como una final.