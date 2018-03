Sánchez Prette: "Si me tengo que ir, me gustaría hacerlo en buenos términos"

Después de no haber comparecido al juego de jueves contra Santa Tecla, el volante argentino, Christian Sánchez Prette, dio su versión de lo que está pasando en su caso con el equipo de Audaz.

Por ahora, el gaucho ha decidido apartarse del plantel de Apastepeque hasta que no hable con la dirigencia.

"He buscado reuniones con la dirigencia, pero no he tenido respuesta. Antes de hablar con la prensa, estaría bueno sentarme a hablar con los dirigentes. El apartarme del equipo se debe a un poco de todo. Hay cosas que hay que confesarlas. Hay muchas cosas para mejorar. He dejado cien mensajes a los dirigentes y todavía nada, no he podido hablar con ellos. Les escribí y hablé al gerente, pero simepre me pone una excusa. Luego, llamé al presidente, Juan Pablo Herrera, y no me pudo antender porque estaba con el problema de las elecciones y recuento de votos", apuntó Sánchez Prette.

El volante gaucho aclaró que su salida del equipo de Audaz no es definitiva: "No he abandonado el equipo. Quiero hablar con los dirigentes para ver su sigo o me voy a casa. Si fuera por plata solamente, me hubiera ido hace rato, pero sí me gusta tener una conversación con los dirigentes para solucionar o irme en buenos términos. No me gusta irme mal de ningún lado o peleado con la gente. Hay mucha que me ha tratado bien con el club y por respeto a ellos me gustaría irme, si así tiene que ser, de la mejor manera", explicó el suramericano en plática con este medio.

Por ahora Prette salió de Apastepeque, para quedarse en San Salvador. Seguirá esperando una reunión con la dirigencia de los coyotes.

Prette llegó para el Clausura 2018 a las filas de Audaz. Desde ese momento aclaró que sólo venía por seis meses. Luego, e una visita a Apastepeque, a mitad de la primera vuelta, este periódico conoció que el gaucho no había cobrado salario desde su llegada.