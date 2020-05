Samuel García, exseleccionado de  futsala que incursiona en el cultivo de vino en Italia durante la crisis del Covid-19

Samuel García, un exjugador de Soyapango y de selección nacional de El Salvador en la modalidad de fútbol sala, se encuentra trabajando jornadas completas en un viñedo de Asti, una ciudad ubicada al noroeste de Italia durante la crisis sanitaria de Covid-19.

García explica que la pandemia del coronavirus le vino a arruinar muchos planes, entre ellos, perderse su primer torneo en la liga D de futsala, donde jugaría en el ASD Alisondria.

El originario de Soyapango emigró a Europa a finales del 2019 para establecer su vida en Italia, y tras un tiempo de adaptación, buscó demostrar sus dotes futbolísticos en un equipo de futsala: el ASD Alisondria.

El salvadoreño Samuel García fue presentado como refuerzo del Alisondria de la serie D de futsal en Italia. Cotersía: ASD Alisondria

"Buscaba equipos y me salió uno que estaba a media hora en carro de donde yo vivo, les pregunté si podía hacerme la prueba y me preguntaron que si ya había jugado, les dije que sí, les envié mis vídeos y me dijeron que sí, que tenían que apresurarse a sacar el carné. Solo jugué tres partidos y se canceló por el coronavirus", dijo el jugador.

Italia es uno de los países más golpeados por la pandemia, donde hasta el momento, reporta más de 32 mil muertos. Como efecto de la crisis, Samuel no solo perdió la oportunidad de jugar al futsal, sino que también perdió su empleo como repartidor de publicidad.

Es por eso, que tras tres meses de encierro, encontró una oportunidad laboral en un viñero en d´Asti, que es la zona franca de la provincia de Asti al noroeste de Italia.

"Ahora que no juego, encontré un trabajo de andar limpiando las viñas, de andar limpiando la tierra, de meter abono en unos terrenos grandes. Gracias a Dios tengo trabajo sin dejar el fútbol", dijo Samuel García.

"Aquí en el viñero estoy agarrando forma, estoy más negro de lo que soy. En Alisondria me pidieron todos mis vídeos porque quieren venderme a un equipo más fuerte, donde me pagarán, por eso quería agarrar forma rápido. Ahora solo toca seguir trabajando para mientras jugamos fútbol, que es lo que nos divierte", agregó.

Tras perder su primer empleo a causa de la pandemia en Italia, Samuel García se gana la vida trabajando en un viñero en Asti al noroeste de Italia.

PROMETEDOR FUTURO EN EL FUTSALA ITALIANO

Según relata Samuel desde Italia, tenía muchas expectativas en el torneo de la serie D de futsala. Asegura que los dueños del Alisondria dicen que con su nivel, rápido lo podrán vender a un equipo de mayor jerarquía.

Samuel García jugó para Soyapango en la liga nacional de fútbol sala, donde logró conseguir tres de los seis títulos que tiene el representativo de la ciudad industrial.

En la historia del fútbol sala nacional, Samuel García tiene la dicha de ganar tres de los seis títulos de la liga nacional de fútbol sala que tiene Soyapango, quien es el club con mayor número de coronas de El Salvador.

A nivel internacional, Samuel García ganó el tercer lugar del campeonato de clubes de la CONCACAF en el 2017, siempre con Soyapango y fue seleccionado nacional entre el 2015 y 2018.

"La serie D de aquí realmente es muy baja comparada con El Salvador, El Salvador ha crecido mucho, pienso que por lo menos, la primera de El Salvador se le compara con la serie D de Italia. Me siento orgulloso de que el futsala de El Salvador haya crecido", concluyó Samuel.